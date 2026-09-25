حمية غذائية قد تخفض الكوليسترول بنحو الثلث خلال شهر… ما الأطعمة التي تعتمد عليها؟

تشير أبحاث إلى أنّ اتباع نظام غذائي يُعرف باسم "حمية بورتفوليو" (Portfolio Diet) قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة البالغين الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول من 29 بالمئة عام 2019 إلى 33 بالمئة عام 2023.





وتعتمد الحمية على الجمع بين مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد، كل منها بطرق مختلفة، على خفض الكوليسترول. وتشمل أبرز مكوناتها الألياف اللزجة الموجودة في الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والباذنجان والبطاطا الحلوة والتفاح والحمضيات وبذور الكتان والشيا. كما تركز على البروتينات النباتية مثل التوفو والبقوليات والمكسرات والبذور، إضافة إلى الدهون غير المشبعة، خصوصًا زيت الزيتون وزيوت الكانولا والصويا ودوار الشمس.



وتتضمن الحمية أيضًا الستيرولات النباتية الموجودة طبيعيًا في المكسرات والبذور والفواكه والخضار، والتي تحد من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي. ويعتقد الباحثون أنّ الجمع بين هذه العناصر يساعد على تقليل إعادة امتصاص الكوليسترول وزيادة طرحه من الجسم. وقد أدى اتباع حمية بورتفوليو لمدة شهر إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 29 بالمئة، وهي نسبة قريبة من الانخفاض المسجل لدى مشاركين تناولوا دواء "لوفاستاتين" بجرعة 20 ملغ يوميًا، بحسب موقع " ديلي ميل " البريطاني.وتعتمد الحمية على الجمع بين مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد، كل منها بطرق مختلفة، على خفض الكوليسترول. وتشمل أبرز مكوناتها الألياف اللزجة الموجودة في الشوفان والشعير والفاصوليا والعدس والباذنجان والبطاطا الحلوة والتفاح والحمضيات وبذور الكتان والشيا. كما تركز على البروتينات النباتية مثل التوفو والبقوليات والمكسرات والبذور، إضافة إلى الدهون غير المشبعة، خصوصًا زيت الزيتون وزيوت الكانولا والصويا ودوار الشمس.وتتضمن الحمية أيضًا الستيرولات النباتية الموجودة طبيعيًا في المكسرات والبذور والفواكه والخضار، والتي تحد من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي. ويعتقد الباحثون أنّ الجمع بين هذه العناصر يساعد على تقليل إعادة امتصاص الكوليسترول وزيادة طرحه من الجسم.

كما وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد وشملت نحو 210 آلاف من العاملين في القطاع الصحي في الولايات المتحدة على مدى يصل إلى 30 عامًا، أنّ الأشخاص الأكثر التزامًا بحمية "بورتفوليو" سجلوا خطرًا أقل بنسبة 14 بالمئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأقل التزامًا.



ويؤكد الخبراء أنّ الحمية لا تعني بالضرورة التخلي الكامل عن اللحوم، إذ يمكن إدخال كميات محدودة من البروتينات قليلة الدهون والأسماك. وفي المقابل، يُنصح بالحد من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدسمة والزبدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

كما يشدد الأطباء على أنّ الأشخاص الذين يتناولون أدوية الستاتين بوصفة طبية يجب ألّا يوقفوا العلاج من تلقاء أنفسهم واستبداله بالنظام الغذائي، خصوصًا لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ينبغي مناقشة أي تغيير في العلاج مع الطبيب.