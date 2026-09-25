أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة

صحة وتغذية
2026-09-25 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو &quot;منسي&quot; قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة

كشفت دراسة حديثة أنّ بنية صغيرة موجودة بالقرب من المبيض، كان الأطباء يعتبرونها لأكثر من قرن عديمة الوظيفة، قد تؤدي دورًا مهمًا في تطور المبيض ووظائفه وخصوبة المرأة. ويُعرف هذا التركيب باسم "شبكة المبيض" (Rete ovarii)، وقد اكتُشف لدى الإنسان للمرة الأولى عام 1870.

وتتكون هذه البنية من شبكة أنابيب على شكل حدوة حصان تقع أسفل المبيض، بالقرب من مناطق دخول الأوعية الدموية والأعصاب إلى العضو. وأظهرت الدراسة أنها تتصل بثلاث مناطق مختلفة، بينها جزء يقع داخل المبيض وآخر خارجه، فيما يعمل الجزء الثالث على الربط بينهما. كما وجد الباحثون أنّ السوائل التي حُقنت في إحدى هذه المناطق تحركت باتجاه المبيض، ما يشير إلى احتمال ارتباطها بوظائفه.

ولاحظ العلماء أيضًا أنّ خلايا هذه البنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوعية الدموية التي تغذي المبيض، وتتلقى اتصالات مباشرة من الأعصاب، ما يشير إلى احتمال وجود تواصل بينها وبين الجهازين العصبي والدوراني. كما اكتشف الباحثون وجود مستقبلات لهرموني الإستروجين والبروجستيرون فيها، وهما من الهرمونات الأساسية في عملية التكاثر وصحة المرأة.

وأشارت الدراسة، التي أُجريت على الفئران، إلى أنّ بعض البروتينات التي تفرزها شبكة المبيض ترتبط بنضج البويضات والحفاظ على جريبات المبيض. كما ازدادت نشاطاتها مع ارتفاع مستويات الإستروجين، ما قد يعني أنها تستجيب للتغيرات الهرمونية التي تحدث خلال الدورة التناسلية.

ويرى الباحثون أنّ هذه النتائج قد تكون قابلة للتطبيق على البشر، خصوصًا أنّ البنية نفسها موجودة لدى عدد من الثدييات الأخرى، بينها الأبقار والقطط والكلاب والأغنام والخنازير. ويأمل العلماء في إجراء مزيد من الأبحاث لفهم وظيفة "شبكة المبيض" ودورها المحتمل في الخصوبة، مؤكدين أنّ الكثير لا يزال مجهولًا بشأن تشريح الجهاز التناسلي الأنثوي.
 

صحة وتغذية

اكتشاف علمي

عضو منسي

جسم

إنسان

صحة

أطباء

علماء

خصوبة

المرأة.

حمية غذائية قد تخفض الكوليسترول بنحو الثلث خلال شهر… ما الأطعمة التي تعتمد عليها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-14

توتّر مفاجئ مع نهاية الصيف: إليكم ما يكشفه العلم عن "قلق الخريف"

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-13

اكتشاف علمي جديد قد يفسّر ألزهايمر… ماذا يحدث داخل خلايا الدماغ؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-14

"درع جيني" ضد السمنة والسكري… اكتشاف طبي قد يُغيّر مستقبل العلاجات الأيضية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-02

اكتشاف "سمكة الكهف الشيطانية"… قد تكون من أندر الأسماك في العالم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:00

حمية غذائية قد تخفض الكوليسترول بنحو الثلث خلال شهر… ما الأطعمة التي تعتمد عليها؟

LBCI
صحة وتغذية
06:00

الحوار السري بين الدماغ والأمعاء… كيف يؤثر ما يحدث في جهازك الهضمي على مشاعرك وقراراتك؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-24

مخدّر مهلوس تحت مجهر العلماء… هل يصبح الإيبوجاين سلاحًا جديدًا ضد الإدمان؟

LBCI
موضة وجمال
2026-09-23

لماذا لا يمحنك مزيل العرق نتيجة فعّالة؟... طبيبة تكشف الخطأ الذي قد ترتكبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-01

روته: الحلف الاطلسي سيدافع عن اعضائه ضد "اي تهديد" بعد الاتهام الالماني لروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-03

مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": نركز في تدريبنا للجيش اللبناني على دعمه لتطوير قدرات لإرساء الأمن وفق آلية الميكانيزم

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

ترامب: سنتولى أمر غرينلاند سواء "باللين أو بالشدة"

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-11

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومناطق واسعة في الجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة معادية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:09

اجتماع لقادة جيوش الدول الأطراف في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… من رصد التلاميذ لمخاطر الطريق إلى تكريم مشاريعهم الفائزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بابا الكاثوليك في فرنسا بعد 18 عاماً… أي مكان للكاثوليكية في فرنسا الجديدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

سباق التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.. اتفاق على الحوار ولا اتفاق على القواعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نتنياهو في الأمم المتحدة: مطلوبٌ للعدالة يُنظّر بالأخلاق في قاعة شبه فارغة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل تصعّد في جنوب لبنان وتستعد لمواجهة مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حلول ترقيعية للأزمة المعيشية

LBCI
أخبار لبنان
12:55

السفير السعودي: المملكة تقف إلى جانب لبنان وتدعم استعادة سيادته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
00:02

أسرار الصحف المحلية ٢٦-٩-٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… من رصد التلاميذ لمخاطر الطريق إلى تكريم مشاريعهم الفائزة

LBCI
أخبار لبنان
10:27

صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل تصعّد في جنوب لبنان وتستعد لمواجهة مع إيران

LBCI
أمن وقضاء
03:55

قوى الأمن: توقيف عصابة خطّطت وسرقت خزنة بقيمة 3 ملايين دولار

LBCI
أخبار لبنان
03:56

الرئيس عون في مؤتمر الصليب الأحمر والهلال الأحمر: مرّ لبنان بأقسى المحطات في تاريخه الحديث وفي كل مرة كنتم حاضرين

LBCI
منوعات
09:15

خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT

LBCI
أمن وقضاء
07:08

عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More