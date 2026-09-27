أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
20 دقيقة من الرياضة تنافس القيلولة… ماذا تفعل بالذاكرة بعد ليلة بلا نوم؟
صحة وتغذية
2026-09-27 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
20 دقيقة من الرياضة تنافس القيلولة… ماذا تفعل بالذاكرة بعد ليلة بلا نوم؟
يؤدي الحرمان من النوم إلى صعوبة في التركيز وتعلّم المعلومات الجديدة، لكن الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد لا يكون متاحًا دائمًا، خصوصًا للعاملين ليلًا أو للأشخاص الذين يمرّون بفترات من الحرمان الشديد من النوم. وفي هذا السياق، قارن باحثون بين ممارسة التمارين الهوائية وأخذ قيلولة، لمعرفة ما إذا كان تمرين قصير قادرًا على توفير بعض الفوائد الإدراكية التي تمنحها القيلولة.
وشملت الدراسة 54 شخصًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وطُلب منهم البقاء مستيقظين لمدة 30 ساعة. وقُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: مارست الأولى تمارين على دراجة ثابتة لمدة 20 دقيقة بشدة متوسطة إلى عالية، وحصلت الثانية على فرصة للنوم لمدة 90 دقيقة، فيما بقيت الثالثة جالسة على الدراجة من دون ممارسة أي نشاط بدني.
وأظهرت النتائج أنّ المشاركين الذين مارسوا الرياضة تمكّنوا من تذكّر 56 في المئة من الصور التي عُرضت عليهم، مقارنة بـ57 في المئة لدى مجموعة القيلولة و46 في المئة لدى المجموعة التي لم تمارس أي نشاط. وبذلك، ارتبطت الرياضة بتحسّن أداء الذاكرة بنحو 21 في المئة، مقابل 23 في المئة للقيلولة، من دون تسجيل فارق كبير بين الاستراتيجيتين.
وبحسب طبيبة الطوارئ والأستاذة المساعدة في جامعة جورج واشنطن، الدكتورة ليانا وين، لا تؤثر الرياضة والقيلولة في الدماغ بالطريقة نفسها. فالقيلولة تساعد على تخفيف الإرهاق والضغط المتراكم نتيجة الحاجة إلى النوم، بينما يبدو أنّ التمارين تساعد الدماغ المحروم من النوم على استخدام موارده الإدراكية بكفاءة أكبر.
وتسلّط النتائج الضوء أيضًا على مفهوم "الوجبات الرياضية" أو Exercise Snacking، الذي يقوم على ممارسة دفعات قصيرة من النشاط البدني خلال اليوم، مثل المشي السريع أو صعود الدرج، وهي ممارسة ربطتها دراسات سابقة بفوائد صحية متعددة.
ومع ذلك، تؤكد وين أنّ الرياضة لا يمكن أن تحلّ محل النوم، إذ يؤدي النوم وظائف أساسية للدماغ والجسم لا يستطيع تمرين مدته 20 دقيقة تعويضها. كما أنّ الدراسة محدودة، إذ شملت شبابًا أصحاء تعرّضوا لحرمان حاد من النوم، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائجها على الأشخاص الذين يعانون نقصًا مزمنًا في النوم أو كبار السن أو جميع أنواع التمارين.
لذلك، إذا كان الشخص محرومًا من النوم ويحتاج إلى تحسين قدرته على التعلّم وتذكّر المعلومات خلال اليوم، تبقى الأولوية للنوم. وقد تكون القيلولة خيارًا مفيدًا، فيما يمكن اللجوء إلى نشاط هوائي قصير، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، عند تعذّر النوم.
وتشير وين إلى أنّ الكافيين قد يساعد موقتًا على تعزيز اليقظة والتركيز، إلى جانب تناول وجبات متوازنة والحفاظ على ترطيب الجسم، إلا أنّ هذه الإجراءات لا تلغي آثار الحرمان من النوم. والأهم أنّ أيًا من هذه الاستراتيجيات لا يجعل القيادة أو أداء المهام الخطرة آمنًا في حالات الحرمان الشديد من النوم.
المصدر
صحة وتغذية
دقيقة
الرياضة
تنافس
القيلولة…
بالذاكرة
طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-07-06
تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات: هل تستبدل 20 دقيقة الرياضة التقليدية؟
رياضة
2026-07-06
تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات: هل تستبدل 20 دقيقة الرياضة التقليدية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-17
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-17
ليلة المتاحف تجمع أكثر من 40 ألف زائر حول فنّ لبنان وذاكرته
0
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
0
آخر الأخبار
2026-07-06
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
آخر الأخبار
2026-07-06
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:16
طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
صحة وتغذية
14:16
طقطقة الركبة قد تنذر بتآكل المفاصل... إليكم مؤشرات الخطر وأساليب الوقاية
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
صحة وتغذية
12:26
كارثة صحية الى الواجهة: ماذا يحدث لقلبك فور التوقف عن أدوية التنحيف؟
صحة وتغذية
12:26
كارثة صحية الى الواجهة: ماذا يحدث لقلبك فور التوقف عن أدوية التنحيف؟
0
صحة وتغذية
2026-09-25
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة
صحة وتغذية
2026-09-25
اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-24
حاكم مصرف سوريا المركزي يرحّب بإنهاء واشنطن تصنيف بلاده كدولة راعية للإرهاب: نعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق
أخبار دولية
2026-08-24
حاكم مصرف سوريا المركزي يرحّب بإنهاء واشنطن تصنيف بلاده كدولة راعية للإرهاب: نعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق
0
أخبار دولية
2026-09-24
الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع
أخبار دولية
2026-09-24
الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع
0
آخر الأخبار
2026-09-19
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف استهدف حي العرايش في المنصوري
آخر الأخبار
2026-09-19
الوكالة الوطنية للاعلام: قصف استهدف حي العرايش في المنصوري
0
فنّ
2026-05-21
بلقيس تدخل "معرض الحب"... وتطلق ألبوم "غِلّ": رحلة موسيقية بين الرومانسية والإحساس
فنّ
2026-05-21
بلقيس تدخل "معرض الحب"... وتطلق ألبوم "غِلّ": رحلة موسيقية بين الرومانسية والإحساس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
0
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
0
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
3
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
4
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
8
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More