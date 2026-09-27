بعد تشخيص السكري تبدأ مرحلة حاسمة… القلب والكلى في دائرة الخطر

أظهرت دراسة واسعة شملت أكثر من 1.6 مليون مصاب بالسكري من النوع الثاني أنّ ما يصل إلى ثلث المرضى قد يصابون بفشل القلب أو مرض الكلى المزمن أو يتوفون خلال السنوات الخمس الأولى من تشخيص المرض. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 55 في المئة خلال عشر سنوات، وفق باحثين من جامعة غلاسكو، شددوا على أهمية الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، إلى جانب إجراء تغييرات في نمط الحياة للحد من خطر المضاعفات.وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 1.6 مليون أميركي شُخّصوا بالسكري من النوع الثاني بين كانون الثاني 2010 وآذار 2024، وبلغ متوسط أعمارهم 59 عامًا. ومن بين المرضى الذين توفرت بيانات مؤشر كتلة الجسم لديهم، بلغ المتوسط 31، أي ضمن نطاق السمنة، فيما كان نحو ثلاثة أرباع المشاركين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول، وأكثر من ثلثيهم يعانون ارتفاع ضغط الدم.وخلال السنوات الخمس الأولى من التشخيص، أُصيب نحو واحد من كل خمسة مرضى بمرض الكلى المزمن، الذي يؤدي تدريجيًا إلى تراجع قدرة الكلى على تصفية الفضلات من الدم. وكان احتمال الإصابة به أكثر من ضعف احتمال الإصابة بفشل القلب، الذي يحدث عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم.وأظهرت النتائج أيضًا ارتباطًا وثيقًا بين صحة القلب والكلى. فالمرضى الذين أُصيبوا بفشل القلب أولًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المئة للإصابة بمرض الكلى المزمن خلال السنوات الخمس التالية، فيما ارتفع خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 23 في المئة لدى المرضى الذين أُصيبوا بمرض الكلى المزمن أولًا.وقال البروفيسور نافيد ساتار، الباحث الرئيسي في الدراسة، إنّ خطر المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالسكري من النوع الثاني يتزايد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، في ظل تأثير عوامل مثل السمنة واضطراب مستويات الدهون في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية.وأكد ساتار أنّ النتائج تبرز «الأهمية البالغة لاكتشاف السكري من النوع الثاني وعلاجه بشكل شامل في أقرب وقت ممكن»، بهدف الحد من خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.وتشير النتائج كذلك إلى احتمال نشوء حلقة مفرغة بين أمراض القلب والكلى، إذ قد يؤدي تضرر أحد العضوين إلى زيادة خطر إصابة الآخر، ما قد يساهم في تدهور الحالة الصحية بمرور الوقت.