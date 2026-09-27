شيء عالق في عينك؟: خطأ بسيط قد يؤذي القرنية… إليك الطريقة الصحيحة للتصرف

قد تشعر بوجود جسم غريب مزعج في عينك أو بألم حاد ومفاجئ، لكن التعامل الخاطئ مع المشكلة قد يؤدي إلى مضاعفات، بينها الالتهابات والندوب وقرحة العين وخدوش القرنية. لذلك، يوضح خبراء في طب العيون الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأجسام الغريبة التي قد تدخل العين، والحالات التي تستدعي طلب الرعاية الطبية.



ومن أكثر الأجسام التي قد تدخل العين شيوعًا الرموش والغبار والجزيئات الصغيرة، إضافة إلى مواد مثل الألياف الزجاجية وشظايا المعدن والخشب، فضلًا عن غراء الرموش الاصطناعية. كما قد تتحرك العدسات اللاصقة إلى أسفل الجفن العلوي أو تتمزق داخل العين، وقد ينسى البعض نزعها قبل وضع عدسة جديدة. وتشمل الأعراض المحتملة الحرقة والتهيج وتشوش الرؤية والإحساس بالخدش والحساسية تجاه الضوء.



وبالنسبة إلى الأجسام الصغيرة، مثل الرموش أو الرمل أو جزيئات مستحضرات التجميل، قد يكون الرمش المتكرر والدموع الطبيعية كافيين لطردها. وإذا لم ينجح ذلك، يُنصح بغسل اليدين وفحص العين في مكان جيد الإضاءة، مع سحب الجفن السفلي برفق عند الحاجة.



ويمكن استخدام الدموع الاصطناعية أو محلول ملحي معقم لشطف العين والمساعدة على طرد الجسم الغريب. وإذا لم تنجح هذه الطريقة، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص بدل محاولة إخراجه بالقوة.



أما إذا تعرضت العين لمواد كيميائية، مثل المنظفات أو المطهرات، فيجب التصرف فورًا وشطفها بكمية وفيرة من الماء النظيف لمدة لا تقل عادةً عن 20 دقيقة. وتكتسب سرعة التصرف أهمية خاصة عند التعرض للمواد القلوية القوية، مثل المبيّض والأمونيا وبعض منظفات المصارف. وبعد الشطف، ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة، إذ قد يستمر الضرر حتى بعد غسل العين.



ويحذر الأطباء من فرك العين أو محاولة إزالة جسم عالق فيها باستخدام الأصابع أو الملاقط أو أي أدوات أخرى، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى خدش القرنية أو دفع الجسم إلى عمق أكبر والتسبب بإصابة إضافية، فضلًا عن احتمال نقل البكتيريا إلى العين.



ويجب طلب الرعاية الطبية سريعًا إذا كان الجسم مغروسًا في العين، أو إذا حدثت الإصابة أثناء استخدام أدوات عالية السرعة أو التعامل مع شظايا معدنية، أو عند الشعور بألم شديد أو حدوث تغير في الرؤية. كما ينبغي مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض بعد إزالة الجسم الغريب.



وينصح أيضًا بعدم إعادة وضع العدسات اللاصقة في عين مصابة أو مؤلمة، واستخدام النظارات بدلًا منها إلى حين تعافي العين.



ويشير الخبراء إلى أنّ بعض الإصابات قد تترك آثارًا حتى بعد إزالة الجسم الغريب؛ إذ قد ترتبط الشظايا الخشبية أو المواد النباتية بخطر الإصابة بعدوى فطرية، فيما قد تترك بعض الأجسام المعدنية حلقة من الصدأ على القرنية، ما قد يؤدي إلى التهاب أو ندوب تؤثر في الرؤية.



وتبقى القاعدة الأهم: لا تفرك عينك، واشطفها عند الحاجة، ولا تحاول إزالة جسم مغروس أو عالق بقوة بنفسك، بل اطلب المساعدة الطبية لتجنّب إصابة أكثر خطورة.