خطوة جديدة نحو مواجهة ألزهايمر؟ العلماء يكشفون سرّ الخلايا المرتبطة بتلف الدماغ





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واستخدم الباحثون تقنية تُعرف باسم المجهرية رامان، تتيح تحليل التركيب الكيميائي الحيوي للخلايا من دون إتلافها، إلى جانب دراسة نشاطها الجيني. وبفضل ذلك، تمكنوا من تحديد "بصمات" أو رموز مميزة للخلايا الهرمة، بعدما كانت الطرق السابقة لدراستها تؤدي إلى تدميرها. وأُجريت الدراسة على خلايا فئران، فيما يعمل الفريق حالياً على تطوير التقنية بما يسمح باستخدامها على الأنسجة البشرية.



وقال الباحث بيتر سو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنّ شيخوخة الخلايا ليست مجرد حالة مرضية، موضحاً أنها تؤدي أيضاً أدواراً مهمة ومفيدة خلال نمو الأجنة وتجدد الأنسجة، رغم ارتباطها ببعض مظاهر التقدم في العمر، مثل ترهل الجلد وضعف العضلات. كشف علماء يدرسون أحد أبرز عوامل الخطر الوراثية المرتبطة بمرض ألزهايمر عن مؤشرات جديدة قد تساعد على فهم آلية تأثيره في الدماغ، وربما تطوير طرق مستقبلية للحد من الأضرار التي يسببها.وفي دراسة حديثة، تمكن باحثون من تطوير طريقة غير جراحية للتعرف إلى خلايا مرتبطة باضطرابات مرتبطة بالتقدم في العمر، مثل السرطان وتدهور الأنسجة والأمراض الالتهابية. وتُعرف هذه الخلايا باسم الخلايا الهرمة، وهي خلايا تتوقف عن الانقسام والنمو لكنها لا تموت كما يُفترض بالخلايا القديمة، بل تشهد تغيرات كبيرة في شكلها وعملياتها الأيضية ونشاطها الجيني.واستخدم الباحثون تقنية تُعرف باسم المجهرية رامان، تتيح تحليل التركيب الكيميائي الحيوي للخلايا من دون إتلافها، إلى جانب دراسة نشاطها الجيني. وبفضل ذلك، تمكنوا من تحديد "بصمات" أو رموز مميزة للخلايا الهرمة، بعدما كانت الطرق السابقة لدراستها تؤدي إلى تدميرها. وأُجريت الدراسة على خلايا فئران، فيما يعمل الفريق حالياً على تطوير التقنية بما يسمح باستخدامها على الأنسجة البشرية.وقال الباحث بيتر سو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنّ شيخوخة الخلايا ليست مجرد حالة مرضية، موضحاً أنها تؤدي أيضاً أدواراً مهمة ومفيدة خلال نمو الأجنة وتجدد الأنسجة، رغم ارتباطها ببعض مظاهر التقدم في العمر، مثل ترهل الجلد وضعف العضلات.

وتأتي هذه الأبحاث ضمن مبادرة أطلقتها المعاهد الوطنية للصحة الأميركية لفهم شيخوخة الخلايا وتحديدها، نظراً لدورها في العديد من العمليات الطبيعية والاضطرابات المرضية.