القرنفل... سلاح ذو حدَّين: كيف يتحوّل من معقّم للهواء إلى سمّ قاتل؟

يحظى القرنفل، واسمه العلمي “Syzygium aromaticum”، بشهرة واسعة امتدّت لألفَي عام بوصفه أحد أبرز التوابل والنباتات الطبية المستخدمة في حفظ الطعام والعلاج.



ويعود الموطن الأصلي لشجرة القرنفل العطرية إلى جزر مالوكو في شرق إندونيسيا، لتنتشر زراعتها لاحقاً في العديد من الدول مثل الهند ومدغشقر وسريلانكا وماليزيا.

واستُخدم القرنفل تاريخياً في الطب الهندي والصيني، ويحظى اليوم باهتمام بحثي لغناه بمركّبات نشطة حيوياً أبرزها اليوجينول تمنحه خصائص مضادّة للأكسدة والميكروبات والالتهابات.

وقد أثبتت الدراسات الاستخدامات الطبية المتعدّدة للقرنفل بأشكاله المختلفة من براعم مجفّفة ومسحوق وزيت عطري، إذ شاع استخدامه كمسكّن قوي ومخدّر موضعي لتخفيف آلام الأسنان الحادّة، والصداع، والتهابات اللّثّة، فضلاً عن دوره في معالجة الحروق واضطرابات الجهاز الهضمي وآلام المفاصل والتشنّجات.



يتمتّع اليوجينول وزيت القرنفل بخصائص مضادّة للفطريات والبكتيريا، كاليوجينول الذي يواجه المبيضات المهبليّة، إضافةً إلى دور القرنفل في حماية خلايا الدماغ وتعزيز الذاكرة والمناعة وصحة الجهاز الدوري. كما برزت أهميته في مواجهة الفيروسات التنفسية، كالهربس والإنفلونزا وكوفيد-19، لبروز قدرة اليوجينول على التداخل مع البروتينات الفيروسية وتثبيط تكاثرها، ممّا دفع لاستخدامه في الطبّ التقليدي واستنشاق أبخرته، فضلاً عن دوره المخبري في تخفيف التهابات الرئة والحمى.



واعتمدت شعوب آسيا الاستوائية على القرنفل وزيته للتخفيف من أمراض الجهاز التنفسي وآلام الحلق، واختبر باحثون قدرة مركّب "اليوجينول" فيه على تعقيم الهواء وتقليل الفيروسات.

ورغم أمانه كبهار، فإنّ الإفراط فيه يسبّب أضرارًا جسيمة كالتشنّجات وتلف الكبد واضطرابات التجلّط، ممّا يتطلّب الاعتدال واستشارة الطبيب.