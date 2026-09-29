غسل الأرزّ قبل الطهي… ماذا يكشف الخبراء عن هذه الخطوة؟

يُعدّ غسل الأرزّ قبل طهيه طقساً أساسياً في العديد من المطابخ العالمية، خصوصاً الآسيوية والشرق أوسطية، حيث يحرص الكثيرون عليه للحصول على أرز "مفلفل" وغير لزج عبر التخلص من النشا السطحي الناتج عن الاحتكاك أثناء التعبئة.



ومع ذلك، يؤكد خبراء الطهي والزراعة أنّ هذه الخطوة ليست قاعدة صحية مطلقة، بل ترتبط بطبيعة الطبق والمكونات.



ولا تقتصر دوافع غسل الأرز على الجانب المطبخي والجمالي، بل يمتد إلى دواعي التخلص من الملوثات، وبشكل خاص مادة "الزرنيخ"، وهي معدن ثقيل طبيعي يمتصه النبات من التربة والمياه أثناء زراعته.



ورغم أنّ غسل الأرزّ بالماء يقلل نسبة ضئيلة فقط من هذه المادة، فإنّ غليه في كميات وفيرة من الماء ثم تصفيته يمكن أن يخفض مستويات الزرنيخ بشكل أكبر.



غير أنّ الخبراء يحذرون من أنّ هذه الطريقة قد تتسبب في الوقت نفسه بفقدان الفيتامينات والمعادن الذائبة في الماء، خصوصاً في الأرز الأبيض المدعم.



في المقابل، يبرز الأرزّ البني كحالة خاصة تثير اهتمام خبراء الصحة والسلامة الغذائية، فبالرغم من قيمته العالية واحتوائه على نسبة أكبر من الألياف والمعادن مقارنة بالأبيض، إلا أنه يحتفظ بنسب أعلى من الزرنيخ في طبقة النخالة الخارجية.



ويشكل هذا هاجساً صحياً وتحدياً خاصاً عند إعداده للنظم الغذائية الخاصة بالأطفال، مما يجعل طريقة التحضير والغسل عاملاً حاسماً في تقليل المخاطر.



ويخلص المختصون إلى أن غسل الأرز ليس قاعدة مطلقة، فهو ضروري لمن ينشد حبات خفيفة ومفلفلة، بينما يفضّل تجنبه في الأطباق الكريمية، ليظل الخيار مرهوناً بنوع الوصفة والذوق الشخصي.