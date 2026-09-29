شدّ الذراعَين: الرياضة لا تكفي… اليكم 7 أطعمة كفيلة بتحقيق هذا الهدف

أكد خبراء تغذية، نقلاً عن موقع "Eat This, Not That"، أنّ الحصول على أذرع مشدودة وقوية لا يعتمد على التمارين الرياضية وحسب، بل يستلزم نومًا جيدًا وتغذية متوازنة.



وحذرت أخصائية التغذية شيلي بولز من الصيحات القاسية كالصيام الطويل وتفويت الوجبات، لما تسببه من إبطاء للأيض وتحفيز الجسم على تخزين الدهون.



‎وبديلًا عن ذلك، يُوصى بالاعتماد على الأغذية الكاملة الغنية بالبروتين والألياف لرفع معدل الحرق وخسارة الترهلات، وأبرزها:



1. الخضراوات غير النشوية: مثل الورقيات والفلفل والطماطم والمشروم؛ لأنها قليلة السعرات وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.



2. البيض: مصدر ممتاز للبروتين والأحماض الأمينية التي تحمي الكتلة العضلية أثناء حرق الدهون.



3. الأسماك: غنية بالبروتين والدهون الصحية وفيتامين (د)، وتساعد على تقليل الالتهابات وتحسين الشبع عند تناولها مرتين أسبوعيًا.



4. الكينوا: يحتوي على بروتين نباتي كامل وكربوهيدرات معقدة تمدّ الجسم بالتقوية والاستقرار لمستويات السكر في الدم.

5. الأطعمة الحارة والزنجبيل: تحتوي على "الكابسيسين" الذي يرفع الأيض قليلًا ويحفز حرق الدهون عبر التوليد الحراري.



6. اللوز: وجبة خفيفة مشبعة بالبروتين والدهون الصحية التي تمنح الطاقة اللازمة للتمارين.

7. الفواكه الكاملة: يُفضّل تناولها كاملة بديلًا عن العصائر للاستفادة من أليافها في ضبط سكر الدم وتعزيز الشبع.