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"المشي على الملح" يجتاح تيك توك لتحسين النوم… هل ينجح فعلاً؟
صحة وتغذية
2026-10-01 | 04:49
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"المشي على الملح" يجتاح تيك توك لتحسين النوم… هل ينجح فعلاً؟
شهدت منصة "تيك توك" أخيراً انتشاراً واسعاً لممارسة جديدة يروّج لها بعض صنّاع المحتوى باعتبارها وسيلة لتعزيز الاسترخاء ومحاربة الأرق، وتعتمد على المشي بقدمين حافيتين فوق طبقة من الملح قبل التوجّه إلى الفراش.
وحصد هذا التوجّه، المعروف باسم "Salt Stomping" تفاعلاً كبيراً بعدما نشرت صانعة المحتوى تامي ويذرهيد مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تدلّك قدميها داخل صينية مملوءة بملح "إبسوم"، واصفةً التجربة بأنها "لا تُفوّت".
ويروّج مؤيدو هذه الصيحة لادّعاءات مفادها أن المشي على الملح قد يساعد على خفض مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" وتحفيز "السيروتونين"، فضلاً عن تقشير الجلد وتقليل الالتهابات في القدمين. كما يربط البعض هذه الممارسة بمفهوم "التأريض"، القائم على الاتصال المباشر بسطح الأرض.
في المقابل، شكّك أطباء متخصصون في هذه الادعاءات، مشيرين إلى عدم وجود أدلة علمية كافية تثبت أن المشي أو الوقوف على الملح يحسّن جودة النوم. وأوضحت الدكتورة سائما طاهر، المتخصصة في طب النوم، أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن الوقوف على الملح يساعد على تهدئة الجسم أو تعزيز الاسترخاء.
ورغم وجود أبحاث محدودة حول مفهوم "التأريض" عموماً، بينها دراسة أُجريت عام 2004 أشارت إلى تغيرات في مستويات الكورتيزول لدى أشخاص ناموا باستخدام وسائل مخصصة للتأريض، يؤكد الخبراء أن هذه الدراسات أُجريت على عينات صغيرة ولم تبحث في تأثير الملح تحديداً، ما يجعل نتائجها غير كافية لاستخلاص استنتاجات طبية حاسمة.
من جانبه، حذّر طبيب الأعصاب واختصاصي النوم كريس وينتر من أضرار محتملة لهذه الصيحة، مشيراً إلى أن احتكاك حبيبات الملح بالقدمين، ولا سيما في حال جفاف الجلد أو تشققه، قد يؤدي إلى تهيّج البشرة وظهور جروح صغيرة قد تزيد خطر الإصابة بالعدوى.
وبدلاً من الاعتماد على صيحات غير مثبتة علمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينصح الخبراء باتباع ممارسات معروفة بدعم النوم الجيد، بينها توفير بيئة هادئة ومريحة، والحد من استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم، والالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، مع استشارة الطبيب المختص في حال استمرار اضطرابات النوم.
المصدر
صحة وتغذية
مشاكل نوم
أرق
نوم افضل
تحسين النوم
المشي على الملح.
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