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في شهر التوعية بسرطان الثدي: حقّكِ بالشفاء لا تقيّده الجغرافيا!

صحة وتغذية
2026-10-01 | 05:48
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في شهر التوعية بسرطان الثدي: حقّكِ بالشفاء لا تقيّده الجغرافيا!
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في شهر التوعية بسرطان الثدي: حقّكِ بالشفاء لا تقيّده الجغرافيا!

تحت شعار "كل قصّة فريدة... وكل رحلة لها قيمتها"، ينطلق اليوم، مع بداية شهر تشرين الأول، شهر التوعية بسرطان الثدي" كتذكير بأنّ خلف كلّ رقمٍ صامّ امرأة تصارع، وعائلة تنتظر الأمل، ورحلة تستحق أن تُروى وتُدعم بالحب والرعاية.
يسلّط هذا الشهر الضوءعلى المعاناة المتباينة للمريضات حول العالم، وضمان حصول كل مصابة على رعاية صحية تتّسم بالكرامة والعدالة، بغضّ النظر عن موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.

ويواصل سرطان الثدي تصدّره قائمة الأكثر انتشاراً بين النساء عالمياً، حيث تشير أحدث البيانات إلى تسجيل نحو 2.4 مليون إصابة جديدة و694 ألف حالة وفاة سنوياً، مع وجود أكثر من 8.2 ملايين امرأة يتعايشن مع المرض.
 وتكشف أرقام الرعاية الصحية عن فجوة حادّة في معدلات النجاة، إذ تتركز 70 بالمئة من الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي لا تتجاوز فيها نسبة النجاة لخمس سنوات 41 بالمئة، مقارنةً بنحو 87 بالمئة في الدول مرتفعة الدخل.

وفي إطار مواجهة هذا التحدي الدولي، تجدّد مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الثدي دعوة الدول والأنظمة الصحية للعمل على تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً وصولاً إلى عام 2040.
وترتكز المبادرة على 3 أهداف تشمل تشخيص 60 بالمئة من الحالات مبكراً، وتقليل فترة التشخيص إلى 60 يوماً، وضمان إكمال 80 بالمئة للعلاج. كما يشدّد الخبراء على الكشف المبكر، إذ إنّ 80 بالمئة من الإصابات تحدث دون عوامل خطر سوى السنّ والجنس. 
وتطلق الحملة نداءً إنسانياً للكاتف حتّى تصل يد الرعاية لكل امرأة أينما كانت، فحقها في الحياة والتعافي أقوى من كل الحدود الجغرافية، ولن يكون مكان إقامتها يوماً صكّاً يحدد مصيرها أو يحرمها من فرصة النجاة.
 
 

صحة وتغذية

سرطان الثدي

علاج سرطان الثدي

شهر التوعية سرطان الثدي

اكتوبر

بداية اكتوبر.

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