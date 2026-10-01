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3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟
صحة وتغذية
2026-10-01 | 10:58
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3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟
كشفت دراسة واسعة النطاق عن وجود ارتباط بين الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات وبعض جوانب نموهم، إذ سجّل الأطفال الذين يمضون وقتاً أطول أمام الأجهزة مؤشرات أقل في مجالات التعلّم واللغة وتنظيم المشاعر والسلوك. وراجع الباحثون دراسات أُجريت على مدى عقود وشملت نحو 3 ملايين طفل ومراهق حتى سن 18 عاماً في 64 دولة.
وقالت الباحثة الرئيسية شيري ماديغان، أستاذة علم النفس في جامعة كالغاري الكندية، إنّ الارتباطات التي رصدتها الدراسة كانت محدودة عموماً، لكنها ليست بالضرورة بلا أهمية، خصوصاً مع تحوّل استخدام الشاشات إلى جزء شبه دائم من حياة الأطفال.
وأشارت إلى أنّ الدراسات الأحدث أظهرت ارتباطات أقوى مقارنةً بالدراسات السابقة، مرجعةً ذلك جزئياً إلى التغيّر الكبير في طبيعة استخدام التكنولوجيا، التي أصبحت أكثر تفاعلاً وحضوراً في تفاصيل الحياة اليومية.
وأكدت ماديغان أنّ النتائج لا تعني أنّ الشاشات ضارة بطبيعتها، إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة مفيدة للتعلّم والإبداع والتواصل. إلا أنّ الإفراط في استخدامها قد يأتي على حساب احتياجات أساسية لنمو الطفل، من بينها النوم والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي واللعب. ونصحت العائلات باتخاذ خطوات بسيطة، مثل تخصيص أوقات أو أماكن خالية من الأجهزة، ولا سيما أثناء تناول وجبات الطعام.
وشدد الباحثون على أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام الشاشات والنتائج التنموية التي رُصدت، بل تكشف عن ارتباط إحصائي بينهما. فقد يؤثر الاستخدام المفرط للشاشات في بعض جوانب النمو، أو قد يكون الأطفال الذين يواجهون صعوبات معينة أكثر ميلاً إلى استخدامها لفترات أطول.
كما أشار خبراء مستقلون إلى أهمية حجم الدراسة ومنهجيتها، لكنهم لفتوا إلى أنّ البيانات المتاحة لا تكفي لاستخلاص استنتاجات دقيقة بشأن تأثير أنواع محددة من استخدام الشاشات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الفيديو.
المصدر
صحة وتغذية
اطفال
وقت الشاشة
حماية الاطفال
اضرار الشاشة.
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