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جزر نيء أو مطبوخ؟ الطريقة التي تأكل بها الجزر قد تغيّر تأثيره على سكر الدم
صحة وتغذية
2026-10-01 | 10:13
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جزر نيء أو مطبوخ؟ الطريقة التي تأكل بها الجزر قد تغيّر تأثيره على سكر الدم
أكد خبراء التغذية أنّ طهي الجزر بالتبخير أو السلق أو الشواء لا يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ليحسموا بذلك الجدل حول ما إذا كان يتوجّب على مبرمجي الأنظمة الغذائية ومصابي السكري الاقتصار على تناوله نيئاً.
ويحتوي الجزر على نسبة ضئيلة جداً من النشا والكربوهيدرات، مما يجعله يحتفظ بتأثيره المنخفض على السكر بغض النظر عن تعريضه للحرارة.
ورغم أنّ المؤشر الجلايسيمي للجزر المطبوخ قد يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالنيئ، إلا أنّ الحمل الجلايسيمي الذي يأخذ بالحسبان الكمية الفعلية للوجبة يظل منخفضاً وآمناً في جميع الحالات.
وأوضح المختصون أن الشكل الفيزيائي للجزر يلعب دوراً أعمق من حرارة الطهي نفسها، فتناول الجزر كاملاً أو مقطعاً يحافظ على بنيته الخلوية ويُبطئ الهضم، في حين أنّ هرسه أو تحويله إلى عصير يزيل الألياف ويسرّع امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم.
وأشار أخصائيو التغذية إلى أنه لا داعي لتجنّب الجزر المطبوخ إطلاقاً عند تنظيم السكر.
وتكمن الطريقة المثالية لتناوله في دمجه مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية والألياف مثل تناوله مع الحمص أو إضافة الجزر المشوي إلى الدجاج والعدس، حيث تساهم هذه التركيبة المتوازنة في إبطاء عملية الهضم وضمان استقرار مستويات الجلوكوز بشكل أكبر.
المصدر
صحة وتغذية
جزر
جزر مطبوخ
سكري
سكر الدم
فوائد الجزر.
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