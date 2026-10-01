أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جزر نيء أو مطبوخ؟ الطريقة التي تأكل بها الجزر قد تغيّر تأثيره على سكر الدم

صحة وتغذية
2026-10-01 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جزر نيء أو مطبوخ؟ الطريقة التي تأكل بها الجزر قد تغيّر تأثيره على سكر الدم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جزر نيء أو مطبوخ؟ الطريقة التي تأكل بها الجزر قد تغيّر تأثيره على سكر الدم

أكد خبراء التغذية أنّ طهي الجزر بالتبخير أو السلق أو الشواء لا يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ليحسموا بذلك الجدل حول ما إذا كان يتوجّب على مبرمجي الأنظمة الغذائية ومصابي السكري الاقتصار على تناوله نيئاً.

ويحتوي الجزر على نسبة ضئيلة جداً من النشا والكربوهيدرات، مما يجعله يحتفظ بتأثيره المنخفض على السكر بغض النظر عن تعريضه للحرارة.

ورغم أنّ المؤشر الجلايسيمي للجزر المطبوخ قد يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالنيئ، إلا أنّ الحمل الجلايسيمي الذي يأخذ بالحسبان الكمية الفعلية للوجبة يظل منخفضاً وآمناً في جميع الحالات.

 وأوضح المختصون أن الشكل الفيزيائي للجزر يلعب دوراً أعمق من حرارة الطهي نفسها، فتناول الجزر كاملاً أو مقطعاً يحافظ على بنيته الخلوية ويُبطئ الهضم، في حين أنّ هرسه أو تحويله إلى عصير يزيل الألياف ويسرّع امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم.

وأشار أخصائيو التغذية إلى أنه لا داعي لتجنّب الجزر المطبوخ إطلاقاً عند تنظيم السكر.
 وتكمن الطريقة المثالية لتناوله في دمجه مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية والألياف مثل تناوله مع الحمص أو إضافة الجزر المشوي إلى الدجاج والعدس، حيث تساهم هذه التركيبة المتوازنة في إبطاء عملية الهضم وضمان استقرار مستويات الجلوكوز بشكل أكبر.
 

صحة وتغذية

جزر

جزر مطبوخ

سكري

سكر الدم

فوائد الجزر.

LBCI التالي
3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟
بعد سنوات من العلاج… طفلة بمتلازمة داون تصنع سابقة طبية وتقرع جرس الشفاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-06

ليست الحلويات وحدها... 7 عادات يومية قد ترفع سكر الدم من دون أن تدرك

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-21

تحليل الدم قد لا يكشف نقص الحديد لديكِ: أعراض لنقص الحديد لدى النساء لا يجب تجاهلها

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-04

في اليوم العالمي لسرطان الدم... أعراض قد تبدو عادية لكنها تستدعي الانتباه

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-10

الشمندر... غذاء خارق قد يخفض ضغط الدم ويحمي القلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:58

3 ملايين طفل تحت المجهر… ماذا يفعل وقت الشاشة بنموهم؟

LBCI
صحة وتغذية
08:28

بعد سنوات من العلاج… طفلة بمتلازمة داون تصنع سابقة طبية وتقرع جرس الشفاء

LBCI
صحة وتغذية
05:48

في شهر التوعية بسرطان الثدي: حقّكِ بالشفاء لا تقيّده الجغرافيا!

LBCI
صحة وتغذية
04:49

"المشي على الملح" يجتاح تيك توك لتحسين النوم… هل ينجح فعلاً؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-08

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-28

عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي للـLBCI: أي تهديد من "حزب الله" مرفوض... ويجب الإنتباه من "false flag operations"

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-10

ترامب: وافقنا على محادثات إيران لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 1-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:47

اللبنانية الأولى: التعليم لا يبني عقولًا قادرة فحسب... بل مواطنين ملتزمين وفاعلين في المجتمع

LBCI
أخبار لبنان
12:43

مرقص: اقرار موازنة 2027 وتعديل بدل النقل للقطاع العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
08:00

عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."

LBCI
آخر الأخبار
12:06

مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا

LBCI
آخر الأخبار
05:43

مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين

LBCI
أخبار دولية
00:16

إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب

LBCI
أخبار لبنان
03:31

مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة

LBCI
أخبار دولية
00:29

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: من السابق لأوانه تحديد هُوية من يقف وراء محاولة إسقاط الطائرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More