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الوحدة تحاصر الملايين... وهذه "العضلة" قد تكون مفتاح استعادة العلاقات الحقيقية

صحة وتغذية
2026-10-06 | 04:12
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الوحدة تحاصر الملايين... وهذه &quot;العضلة&quot; قد تكون مفتاح استعادة العلاقات الحقيقية
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الوحدة تحاصر الملايين... وهذه "العضلة" قد تكون مفتاح استعادة العلاقات الحقيقية

تتزايد معدلات الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، وسط تحذيرات من تداعياتها على الصحة النفسية والجسدية والحياة المهنية. وتشير تقديرات حديثة إلى أن واحدًا من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالوحدة خلال جزء كبير من يومه.

ولا تقتصر تداعيات الوحدة على الضيق النفسي، إذ يمكن أن تنعكس على الصحة العامة والأداء المهني ونوعية الحياة، في وقت تؤدي فيه العلاقات الاجتماعية والبيئة المحيطة دورًا مهمًا في شعور الفرد بالدعم والانتماء.

وفي ظل تراجع التفاعل الاجتماعي المباشر، يثير الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وروبوتات الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن تأثيره في العلاقات الإنسانية. فرغم قدرة هذه الأدوات على محاكاة الحوار والتعاطف، فإنها لا تشكّل بديلًا عن العلاقات البشرية الحقيقية القائمة على التواصل العاطفي والتجارب المشتركة.

ولمواجهة العزلة، تدعو الدكتورة لين بوفكا، من جمعية علم النفس الأميركية، إلى إعادة تدريب ما تصفه بـ"العضلة الاجتماعية" من خلال ممارسات يومية بسيطة، تبدأ بإلقاء التحية على العاملين في المقاهي والمتاجر، وقد تمتد إلى تبادل أحاديث قصيرة مع الآخرين في طوابير الانتظار أو النوادي الرياضية.

ورغم بساطة هذه التفاعلات، فإنها قد تساعد على تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالتواصل، كما تمهّد تدريجيًا لبناء علاقات اجتماعية أعمق.

من جانبه، يشدد سكوت شيجيوكا، الباحث في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، على دور الفضول والشجاعة في الحد من الخوف من الرفض عند المبادرة إلى التواصل مع الآخرين. ويرى أن التعامل مع التفاعل الاجتماعي باعتباره فرصة للاستكشاف، بدل النظر إليه كموقف قد ينتهي بالرفض، يمكن أن يسهّل الخروج من منطقة الراحة.

كما يشير إلى أن الفضول قد يساعد على تجاوز الحواجز والانقسامات التي تعززها البيئات الرقمية، من خلال البحث عن مساحات مشتركة وفهم الاختلافات بدل تجنبها.
 

صحة وتغذية

الوحدة

صداقة

حب

تشكيل صداقات

علاقات اجتماعية

ملل.

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