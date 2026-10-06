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نزيف حاد يقود إلى اكتشاف صادم... "جنين" داخل جسد طفلة بعمر عام ونصف
صحة وتغذية
2026-10-06 | 08:32
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نزيف حاد يقود إلى اكتشاف صادم... "جنين" داخل جسد طفلة بعمر عام ونصف
نجح فريق طبي متخصص في معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في مصر في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، بعد خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال كتلة غير معتادة، تبيّن أنها تحتوي على تكوين جنيني مشوّه، في حالة طبية نادرة تُعرف باسم "جنين داخل جنين" (Fetus in fetu).
وكانت الطفلة قد نُقلت إلى المعهد إثر معاناتها من نزيف حاد في الجهاز الهضمي، قبل أن تكشف الفحوص الطبية والمنظار والتصوير عن وجود كتلة غير طبيعية في منطقة المعدة.
ونظراً إلى صغر سن الطفلة وحساسية موقع الكتلة، وضع الفريق الطبي خطة علاجية متكاملة بمشاركة عدد من التخصصات، قبل إجراء عملية جراحية انتهت باستئصال الكتلة والتكوين الجنيني بالكامل.
واستقرت حالة الطفلة بعد الجراحة، فيما وُضعت تحت المتابعة الطبية الدورية للاطمئنان إلى وضعها الصحي.
وتُعدّ حالة "جنين داخل جنين" من الحالات الخلقية شديدة الندرة، ويُقدّر حدوثها بنحو حالة واحدة لكل 500 ألف ولادة حية.
وتحدث هذه الظاهرة خلال المراحل المبكرة من تطور بعض حالات التوائم المتطابقة، عندما يُحتجز تكوين جنيني غير مكتمل داخل جسم الجنين الآخر، ويتوقف عن النمو الطبيعي.
وقد يظهر هذا التكوين على شكل كتلة تحتوي على أنسجة وأجزاء متطورة بدرجات متفاوتة، مثل العظام أو الفقرات أو الأطراف، لكنه لا يُعد جنيناً قابلاً للحياة.
المصدر
صحة وتغذية
نزيف معدة
جنين في المعدة
توأم
حالة طبية نادرة
مصر.
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