تبدو منعشة ولكن... 5 مشروبات تخفي كميات هائلة من السكر قد تتفوّق على المشروبات الغازية

قد تبدو منعشة أو حتى خياراً أفضل من المشروبات الغازية، لكن بعض المشروبات الشائعة تخفي كميات كبيرة من السكر المضاف، قد تضاهي في بعض الحالات ما تحتويه المشروبات الغازية أو تتجاوزها.



ويرتبط الإفراط في استهلاك السكريات المضافة بزيادة خطر زيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. كما أن المشروبات المحلّاة قد تسهّل استهلاك كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية من دون أن تمنح الشعور بالشبع نفسه الذي يوفره الطعام الصلب.



وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا تتجاوز كمية السكر المضاف يومياً نحو 25 غراماً للنساء و36 غراماً للرجال، فيما قد تحتوي بعض المشروبات على هذه الكمية أو أكثر في عبوة واحدة.



وبحسب تقرير لموقع EatingWell، إليكم 5 مشروبات قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر:



1- شاي البوبا (Bubble Tea):

رغم احتوائه عادةً على الشاي والحليب، فإن شراب السكر البني والمساحيق المنكّهة والحليب المكثف وغيرها من الإضافات قد ترفع كمية السكر بشكل كبير، وقد تحتوي بعض الأنواع على عشرات الغرامات في الحصة الواحدة.



2- القهوة المنكّهة:

القهوة بحد ذاتها لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر، لكن إضافة السيروب والكريمة والصلصات المحلّاة قد تحوّل بعض المشروبات إلى ما يشبه «حلوى سائلة»، خصوصاً في الأحجام الكبيرة.



3- مشروبات الطاقة:

إلى جانب محتواها من الكافيين، تحتوي أنواع عديدة من مشروبات الطاقة على كميات مرتفعة من السكر المضاف، وقد ترتفع الكمية بشكل ملحوظ مع زيادة حجم العبوة.



4- الليموناضة:

للتخفيف من حموضة الليمون، تُضاف إلى العديد من أنواع الليموناضة كميات كبيرة من السكر، ما قد يجعل محتواها السكري قريباً من بعض المشروبات الغازية.



5- الشاي المثلّج المحلّى:

قد يحتوي كوب واحد على كمية ملحوظة من السكر، فيما تضم بعض العبوات أكثر من حصة، ما يعني أن شرب العبوة كاملة قد يرفع الاستهلاك من دون الانتباه إلى ذلك.



ولتقليل السكر المضاف، يُنصح بقراءة الملصق الغذائي والانتباه إلى حجم الحصة، وطلب كمية أقل من السيروب والمحلّيات في المقاهي، واختيار المشروبات غير المحلّاة أو الماء الفوار، إضافةً إلى تنكيه الماء بشرائح الفاكهة أو الخيار بدلاً من إضافة السكر.