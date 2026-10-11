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مع انطلاق موسم الفيروسات التنفسية: توصيات حول اللقاحات اللازمة
صحة وتغذية
2026-10-11 | 07:26
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مع انطلاق موسم الفيروسات التنفسية: توصيات حول اللقاحات اللازمة
أعلنت هيئات طبية أميركية بارزة عن إطلاق دليل الإرشادات والتوصيات لمواجهة موسم الفيروسات التنفسية، التي تشمل الإنفلونزا، كوفيد-19، والفيروس المخلوي RSV، لموسم 2026-2027، استنادًا إلى مراجعات علمية مستقلة نُشِرَت في مجلة JAMA.
تأتي هذه الخطوة لملء الفراغ الإرشادي بعد تجميد مراكز (CDC) لتحديثات اللقاحات، وتشمل أبرز التوصيات لموسم الفيروسات الحالي ما يلي:
- لقاح الإنفلونزا: يوصى به لجميع الفئات من عمر 6 أشهر فما فوق، ويُفضَّل أخذ الجرعة خلال شهر تشرين الأول لضمان استمرار الفاعلية. كما توفرت هذا العام ولأول مرة لقاحات قائمة على تقنية mRNA لمَن هم فوق سن الـ50.
- لقاح كوفيد-19 المحدَّث: يُنصَح به للبالغين والحوامل والأطفال الأكثر عرضةً للمضاعفات، مع إمكانية أخذ جرعة ثانية بعد 6 أشهر لمَن تجاوزوا الـ65 عامًا. ويوصى بالانتظار من 4 إلى 6 أشهر في حال الإصابة الحديثة بالفيروس.
- تطعيم الفيروس المخلوي (RSV): يُوصى بجرعة واحدة فقط لكبار السن، أي مَن هم فوق الـ75 عامًا أو فوق الـ50 عامًا للمصابين بأمراض مزمنة، إضافةً إلى الحوامل بين الأسابيع 32 و36 لحماية المواليد الجدد.
وأكّد خبراء الصحة أنّ اللقاحات متوفرة حالياً في الصيدليات ومعظمها مغطّى بالتأمين الصحي وبرامج الرعاية الحكومية، مشدّدين على أهمية التطعيم للحدّ من حالات الاستشفاء والمضاعفات الخطيرة مع بداية انخفاض درجات الحرارة.
المصدر
صحة وتغذية
فيروسات تنفسية
انفلونزا
كورونا
رشح
زكام
برونشيت
لقاح.
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