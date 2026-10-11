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لا تسمحي للجوع والتوتر بتدمير زفافك! إليكِ خطّة العروس للتغذية في يومكِ الكبير

صحة وتغذية
2026-10-11 | 06:47
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لا تسمحي للجوع والتوتر بتدمير زفافك! إليكِ خطّة العروس للتغذية في يومكِ الكبير
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لا تسمحي للجوع والتوتر بتدمير زفافك! إليكِ خطّة العروس للتغذية في يومكِ الكبير

تشير الإحصاءات إلى أنّ نحو 37 بالمئة من العروسات بالكاد يتناولون طعاماً في حفل زفافهنّ نتيجةً لضيق الوقت والتوتر، مما يسبب الإرهاق والصداع والدوار. 

وتجنّباً لأي عائق قد يفسد بهجة هذا اليوم المميّز، يمكن للعروس اتبّاع دليل مبسّط وشامل لإدارة التغذية والترطيب على مدار 12 إلى 16 ساعة.
وتشمل خطّة وجبات اليوم الكبير المراحل التالية:

- الفطور في الصباح: اختيار وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة وسهلة الهضم، مثل البيض المخفوق مع خبز العجين المخمّر والأفوكادو، أو الشوفان الليلي، أو سموذي البروتين، لتجنب الانتفاخ ومنح طاقة مستدامة.

- الوجبات الخفيفة والغداء: تناول وجبة خفيفة غنية بالطاقة صباحاً، كالمكسرات أو لوح بروتين، تليها وجبة غداء خفيفة ومألوفة، كالفطائر أو الساندويشات الصحية، قبل مراسم الزفاف.
 
- حفل الاستقبال والعشاء: من المهمّ أن تحرص العروس على تناول وجبة العشاء وعدم تفويت مقبّلات فترة التصوير لتفادي انخفاض السكر وتأثير الكحول السلبي على معدة فارغة.

كما يُنصَح باتّباع خطوات بسيطة لضمان الترطيب والتخفيف من تأثير الكحول خلال الحفل.

لذا من الضروري الالتزام باستراتيجية المياه من خلال شرب 500 مل عند الاستيقاظ، ثم الالتزام برشفات منتظمة تتراوح بين 2 إلى 3 لترات طوال اليوم، مع اعتماد قاعدة "كوب ماء لكل كأس كحول" في الحفل.
كما يمكن اعتماد خيارات ذكية للكحول من خلال اللجوء الى المشروبات الصافية منخفضة الانتفاخ وتجنّب الصودا أو المشروبات الغازية المفرطة.
 

صحة وتغذية

منوعات

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خطّة العروس للتغذية.

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