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هل تتحوّل عضلاتك إلى دهون عند التوقف عن الرياضة؟... حقيقة علمية قد تفاجئك
صحة وتغذية
2026-10-13 | 09:09
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هل تتحوّل عضلاتك إلى دهون عند التوقف عن الرياضة؟... حقيقة علمية قد تفاجئك
يعتقد كثيرون أنّ التوقف عن ممارسة الرياضة يؤدي إلى تحوّل العضلات إلى دهون، خصوصًا مع ملاحظة تغيّرات في شكل الجسم بعد الانقطاع عن التمارين. لكنّ الخبراء يؤكدون أنّ هذا الاعتقاد الشائع لا أساس له من الناحية العلمية، رغم أنّ التوقف عن النشاط البدني قد يتسبّب في خسارة الكتلة العضلية وزيادة الدهون.
وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور لي بريين، المتخصص في فسيولوجيا العضلات في جامعة ليستر البريطانية، أنّ العضلات والدهون نسيجان مختلفان تمامًا في التركيب والوظيفة، ولا توجد آلية بيولوجية تسمح بتحوّل أحدهما مباشرةً إلى الآخر.
فماذا يحدث للجسم عند التوقف عن الرياضة؟
عند الانقطاع عن التمارين، وخصوصًا تمارين المقاومة ورفع الأثقال، قد تبدأ الكتلة العضلية بالتراجع تدريجيًا نتيجة انخفاض التحفيز الذي تحتاج إليه العضلات للحفاظ على حجمها وقوتها.
وفي المقابل، إذا استمر الشخص في تناول الكمية نفسها من الطعام رغم انخفاض نشاطه البدني، فقد يستهلك سعرات حرارية تفوق احتياجات جسمه، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.
ويؤدي اجتماع هذين العاملين، أي خسارة جزء من الكتلة العضلية وزيادة الدهون، إلى تغيّر مظهر الجسم وفقدان العضلات شكلها المشدود، ما يخلق انطباعًا خاطئًا بأنّ العضلات تحوّلت إلى دهون.
هل يكفي التوقف لبضعة أسابيع لخسارة العضلات؟
تختلف تأثيرات الانقطاع عن التمارين بحسب مدته ومستوى النشاط البدني الذي يحافظ عليه الشخص خلال هذه الفترة.
فأخذ استراحة قصيرة لبضعة أسابيع، مع الاستمرار في الحركة وممارسة الأنشطة اليومية، لا يؤدي بالضرورة إلى خسارة كبيرة في الكتلة العضلية، على عكس التوقف الطويل عن الحركة، خصوصًا في حالات الإصابة أو ملازمة الفراش.
كيف تحافظ على عضلاتك خلال فترة التوقف؟
ينصح بريين بالحصول على كمية كافية من البروتين لدعم صحة العضلات، مع تعديل السعرات الحرارية المتناولة بما يتناسب مع انخفاض النشاط البدني، بدلًا من الاستمرار في تناول الكميات نفسها من دون حاجة.
كما يُنصح بالحفاظ على الحركة اليومية وممارسة النشاط البدني الخفيف أو تمارين المقاومة المناسبة متى أمكن، للحدّ من فقدان الكتلة العضلية.
وفي النهاية، يشدّد الخبراء على أنّ التغيّرات البسيطة في نسبة العضلات والدهون أمر طبيعي، وأنّ الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن على المدى الطويل أهم من القلق بشأن فترات الانقطاع القصيرة عن الرياضة.
المصدر
صحة وتغذية
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