أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تتحوّل عضلاتك إلى دهون عند التوقف عن الرياضة؟... حقيقة علمية قد تفاجئك

صحة وتغذية
2026-10-13 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تتحوّل عضلاتك إلى دهون عند التوقف عن الرياضة؟... حقيقة علمية قد تفاجئك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تتحوّل عضلاتك إلى دهون عند التوقف عن الرياضة؟... حقيقة علمية قد تفاجئك

يعتقد كثيرون أنّ التوقف عن ممارسة الرياضة يؤدي إلى تحوّل العضلات إلى دهون، خصوصًا مع ملاحظة تغيّرات في شكل الجسم بعد الانقطاع عن التمارين. لكنّ الخبراء يؤكدون أنّ هذا الاعتقاد الشائع لا أساس له من الناحية العلمية، رغم أنّ التوقف عن النشاط البدني قد يتسبّب في خسارة الكتلة العضلية وزيادة الدهون.

وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور لي بريين، المتخصص في فسيولوجيا العضلات في جامعة ليستر البريطانية، أنّ العضلات والدهون نسيجان مختلفان تمامًا في التركيب والوظيفة، ولا توجد آلية بيولوجية تسمح بتحوّل أحدهما مباشرةً إلى الآخر.

فماذا يحدث للجسم عند التوقف عن الرياضة؟

عند الانقطاع عن التمارين، وخصوصًا تمارين المقاومة ورفع الأثقال، قد تبدأ الكتلة العضلية بالتراجع تدريجيًا نتيجة انخفاض التحفيز الذي تحتاج إليه العضلات للحفاظ على حجمها وقوتها.

وفي المقابل، إذا استمر الشخص في تناول الكمية نفسها من الطعام رغم انخفاض نشاطه البدني، فقد يستهلك سعرات حرارية تفوق احتياجات جسمه، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

ويؤدي اجتماع هذين العاملين، أي خسارة جزء من الكتلة العضلية وزيادة الدهون، إلى تغيّر مظهر الجسم وفقدان العضلات شكلها المشدود، ما يخلق انطباعًا خاطئًا بأنّ العضلات تحوّلت إلى دهون.

هل يكفي التوقف لبضعة أسابيع لخسارة العضلات؟

تختلف تأثيرات الانقطاع عن التمارين بحسب مدته ومستوى النشاط البدني الذي يحافظ عليه الشخص خلال هذه الفترة.

فأخذ استراحة قصيرة لبضعة أسابيع، مع الاستمرار في الحركة وممارسة الأنشطة اليومية، لا يؤدي بالضرورة إلى خسارة كبيرة في الكتلة العضلية، على عكس التوقف الطويل عن الحركة، خصوصًا في حالات الإصابة أو ملازمة الفراش.

كيف تحافظ على عضلاتك خلال فترة التوقف؟

ينصح بريين بالحصول على كمية كافية من البروتين لدعم صحة العضلات، مع تعديل السعرات الحرارية المتناولة بما يتناسب مع انخفاض النشاط البدني، بدلًا من الاستمرار في تناول الكميات نفسها من دون حاجة.

كما يُنصح بالحفاظ على الحركة اليومية وممارسة النشاط البدني الخفيف أو تمارين المقاومة المناسبة متى أمكن، للحدّ من فقدان الكتلة العضلية.

وفي النهاية، يشدّد الخبراء على أنّ التغيّرات البسيطة في نسبة العضلات والدهون أمر طبيعي، وأنّ الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن على المدى الطويل أهم من القلق بشأن فترات الانقطاع القصيرة عن الرياضة.

المصدر

صحة وتغذية

تتحوّل

عضلاتك

التوقف

الرياضة؟...

حقيقة

علمية

تفاجئك

LBCI التالي
درع غذائي في مواجهة الإنفلونزا... أطعمة ومشروبات تدعم مناعتك
يضحكون أمام الجميع ويتألّمون بصمت... 7 علامات تكشف الاكتئاب المختبئ خلف الابتسامة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-09-20

استراتيجية غذائية من 11 خياراً غذائياً: بناء عضلات وحرق دهون في 30 يوماً

LBCI
موضة وجمال
2026-07-25

حقن دهون الموتى لنحت الجسم: ثورة تجميليّة تثير جدلاً أخلاقيّاً

LBCI
صحة وتغذية
14:53

هل تتحكّم حرارة الغرفة بموعد نومنا؟ نظرية علمية تعيد النظر في دور الضوء

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-25

اكتشاف علمي مفاجئ… عضو "منسي" قد يكون مهمًا لخصوبة المرأة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:33

من المشي إلى الخلف إلى الكلام مع النفس... 8 عادات غريبة قد تنشّط دماغك وتقوّي ذاكرتك

LBCI
صحة وتغذية
11:26

نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي

LBCI
صحة وتغذية
10:55

الالتهاب الصامت... خطر يتسلّل إلى جسمك من دون أعراض واضحة و5 عادات للحدّ منه

LBCI
صحة وتغذية
10:44

"دماغ المروحية"… كيف يؤدي فرط المعلومات والتوتر إلى أعراض جسدية مقلقة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-10

مراسل سي.بي.إس نيوز: المخابرات الأميركية بدأت ترصد دلائل على أن إيران تتحرك لنشر ألغام في ممر الملاحة بمضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-02

عودة في قداس وجناز لراحة نفوس ضحايا انفجار المرفأ: الإنفجار ينتهي عندما يقتاد مفتعلوه إلى العدالة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-01

الخارجية القطرية: نحذر من فرض إسرائيل واقعا جديدا في مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-15

البامية في مواجهة السكري... هل يمكن أن تنافس الأدوية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:56

دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:54

أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

LBCI
أخبار دولية
06:47

الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:43

اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
فنّ
03:43

تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟

LBCI
فنّ
05:14

"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

LBCI
أخبار دولية
09:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More