يضحكون أمام الجميع ويتألّمون بصمت... 7 علامات تكشف الاكتئاب المختبئ خلف الابتسامة!

قد تصادف أشخاصًا يملؤون المكان ضحكًا وطاقة إيجابية، ويبدون ناجحين في حياتهم المهنية والاجتماعية، فيما يخوضون في داخلهم معركة نفسية لا يلاحظها أحد. فخلف الابتسامة الدائمة قد تختبئ مشاعر عميقة من الحزن والفراغ واليأس.



هذه الحالة يُشار إليها بمصطلح "الاكتئاب المبتسم" (Smiling Depression)، الذي يصف أشخاصًا يعانون أعراض الاكتئاب رغم إظهارهم السعادة والتفاؤل أمام الآخرين.



ورغم أنّ "الاكتئاب المبتسم" ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا أو نوعًا مستقلًا من الاكتئاب، فإنّه يسلّط الضوء على حقيقة مهمة: ليس كل من يعاني الاكتئاب يبدو حزينًا أو منعزلًا، فقد يواصل البعض ممارسة حياتهم اليومية وإخفاء معاناتهم النفسية.



ولكن لماذا يخفي البعض اكتئابهم؟



تتعدّد الأسباب، من بينها الخوف من نظرة المجتمع والوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، أو عدم الرغبة في إثقال كاهل الآخرين بالمشكلات الشخصية.



كذلك قد يعتقد بعض الأشخاص أنّ ما يشعرون به مجرد ضغوط عابرة، فيما يسعى آخرون، خصوصًا أصحاب النزعة إلى الكمال، إلى الحفاظ على صورة الشخص القوي والناجح مهما كانت معاناتهم الداخلية.



7 علامات قد تكشف الاكتئاب خلف الابتسامة



وتسلّط الدكتورة أوليفيا ريمس، الباحثة في مجال الصحة النفسية بجامعة كامبريدج البريطانية، الضوء على مجموعة من المؤشرات التي قد تظهر لدى أشخاص يخفون معاناتهم النفسية، أبرزها:



1. فقدان الشغف والمتعة: تراجع الاهتمام بالأنشطة والهوايات التي كانت مصدرًا للسعادة، وتحولها تدريجيًا إلى مهام روتينية مرهقة.



2. الشعور بثقل الأطراف: الإحساس بثقل غير معتاد في الذراعين أو الساقين، وهو عرض قد يظهر لدى بعض المصابين بالاكتئاب ذي السمات غير النمطية.



3. إلغاء الخطط الاجتماعية: الاعتذار المتكرر عن اللقاءات أو الانسحاب المفاجئ من المناسبات، خصوصًا عندما يصبح إخفاء المشاعر السلبية أمرًا مرهقًا.



4. الإرهاق واضطرابات النوم: الشعور بالتعب المستمر رغم الحصول على ساعات كافية من النوم، أو الميل إلى النوم لفترات أطول من المعتاد.



5. الحساسية المفرطة للرفض: التأثر الشديد بالانتقادات أو المواقف التي يشعر فيها الشخص بالرفض، حتى لو بدت بسيطة للآخرين.



6. المبالغة في إظهار المرح ومساعدة الآخرين: الحرص الدائم على إضحاك المحيطين أو الانشغال بمشكلاتهم، مع تجنّب الحديث عن المعاناة الشخصية.



7. الحديث الداخلي السلبي: جلد الذات والشعور بانعدام القيمة أو عدم الكفاءة، رغم إظهار الثقة بالنفس والنجاح أمام الآخرين.



متى يصبح طلب المساعدة ضروريًا؟



يشدّد المختصون على أنّ ظهور علامة واحدة أو أكثر لا يعني بالضرورة الإصابة بالاكتئاب، إذ قد ترتبط هذه الأعراض بالإجهاد أو بمشكلات صحية ونفسية أخرى.



لكنّ استمرار الحزن أو فقدان المتعة أو اضطرابات النوم والطاقة معظم الأيام لمدة أسبوعين أو أكثر يستدعي استشارة اختصاصي في الصحة النفسية لتقييم الحالة.



وقد تكون الخطوة الأولى نحو التحسّن التحدّث بصراحة مع شخص موثوق، بدلًا من الاستمرار في إخفاء المشاعر والمعاناة خلف ابتسامة دائمة.



فالابتسامة ليست دائمًا دليلًا على السعادة، وقد يكون الشخص الذي ينشر الفرح بين الآخرين أحوجهم إلى الدعم والاهتمام.