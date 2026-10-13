أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الالتهاب الصامت... خطر يتسلّل إلى جسمك من دون أعراض واضحة و5 عادات للحدّ منه

صحة وتغذية
2026-10-13 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الالتهاب الصامت... خطر يتسلّل إلى جسمك من دون أعراض واضحة و5 عادات للحدّ منه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الالتهاب الصامت... خطر يتسلّل إلى جسمك من دون أعراض واضحة و5 عادات للحدّ منه

يُعدّ الالتهاب استجابة طبيعية من الجهاز المناعي لحماية الجسم من العدوى والإصابات، لكنّه قد يتحوّل إلى مشكلة صحية عندما يستمرّ لفترات طويلة، حتى في غياب أعراض واضحة.

ووفقًا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، يرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الأمراض، من بينها التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي حديث إلى موقع "Fox News Digital"، أوضح الصيدلي السريري والمتخصّص في طب الأيض جيم لافال أنّ الالتهاب لا يرتبط بالعدوى والإصابات فحسب، بل يتأثّر أيضًا بالتوتر والنظام الغذائي وصحة الأمعاء والعوامل البيئية.

وكشف عن 5 عادات يومية قد تساعد على الحدّ من الالتهاب المزمن ودعم صحة الجسم.

1- السيطرة على التوتر المزمن

قد يؤثّر التوتر المستمر في تنظيم الاستجابة المناعية، إذ يمكن أن يؤدي اضطراب مستويات هرمون الكورتيزول إلى تغيّرات في وظائف الجسم، بما فيها صحة الأمعاء.

وينصح الخبراء بالحدّ من مصادر الضغط النفسي، وممارسة تقنيات الاسترخاء، والحصول على نوم كافٍ للمساعدة في تنظيم استجابة الجسم للتوتر.

2- الانتباه إلى الأطعمة التي تثير الأعراض

قد يرتبط الإفراط في تناول السكريات والأطعمة فائقة المعالجة وبعض الدهون غير الصحية بزيادة مؤشرات الالتهاب واضطراب صحة الأمعاء.

ويوصي لافال بمراقبة ردود فعل الجسم بعد تناول أطعمة معيّنة، خصوصًا عند ظهور أعراض متكرّرة مثل الانتفاخ أو الطفح الجلدي أو الانزعاج الهضمي.

لكنّ هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود حساسية غذائية، إذ يتطلّب تحديد السبب تقييمًا طبيًا مناسبًا.

3- الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم

ترتبط مقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني باضطرابات أيضية قد تترافق مع الالتهاب المزمن.

ويساعد اتّباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي في تحسين تنظيم سكر الدم.

وفي هذا السياق، تشير أبحاث إلى أنّ بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السكري والسمنة، مثل ناهضات مستقبلات GLP-1، قد تتمتّع بتأثيرات مضادة للالتهاب، إلا أنّ هذه الفوائد لا تزال قيد الدراسة، ولا يُنصح باستخدامها لهذا الغرض من دون استطباب طبي معتمد.

4- الحدّ من التعرّض للملوّثات البيئية

يدرس العلماء التأثيرات الصحية المحتملة لبعض الملوّثات، مثل المواد الكيميائية طويلة الأمد، والجزيئات البلاستيكية الدقيقة، والمعادن الثقيلة والمبيدات.

وقد يرتبط التعرّض لبعض هذه المواد باضطرابات في وظائف الجسم والاستجابة الالتهابية، مع تفاوت مستوى الأدلة العلمية بحسب نوع الملوّث ودرجة التعرّض له.

ويُنصح باتّباع إجراءات السلامة عند التعامل مع المواد الكيميائية، والحدّ من التعرّض غير الضروري لمصادر التلوّث.

5- تجنّب الإفراط في ممارسة الرياضة

رغم أنّ النشاط البدني المنتظم يساعد عمومًا على خفض مؤشرات الالتهاب وتحسين الصحة العامة، فإنّ ممارسة التمارين المكثّفة بصورة متكرّرة من دون فترات راحة كافية قد تؤدي إلى إجهاد الجسم وإبطاء التعافي.

ويشدّد لافال على أهمية تحقيق التوازن بين النشاط البدني والراحة، مع زيادة شدّة التمارين تدريجيًا بما يتناسب مع قدرة الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم أنّ الالتهاب المزمن قد يتطوّر من دون أعراض واضحة، فإنّه لا يمكن تشخيصه اعتمادًا على الشعور بالتعب أو الانتفاخ أو غيرهما من الأعراض العامة وحدها.

لذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب عند استمرار أعراض غير مفسّرة أو ظهور مشكلات صحية متكرّرة، لتحديد أسبابها وإجراء الفحوص اللازمة عند الحاجة.

ويبقى اعتماد نمط حياة صحي ومتوازن من أهم الخطوات التي قد تساعد على تنظيم الاستجابة الالتهابية والحدّ من مخاطر الأمراض المرتبطة بالالتهاب المزمن.

صحة وتغذية

الصامت...

يتسلّل

أعراض

واضحة

عادات

للحدّ

LBCI التالي
نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي
"دماغ المروحية"… كيف يؤدي فرط المعلومات والتوتر إلى أعراض جسدية مقلقة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-17

وزير الداخلية عقد اجتماعًا للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

إنكلترا على أعتاب القضاء على "القاتل الصامت"... تقدم تاريخي ضد التهاب الكبد C

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-12

من الجسم إلى الدماغ… هل يقف الالتهاب وراء بعض اضطرابات الصحة النفسية؟

LBCI
صحة وتغذية
05:25

أطعمة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وأخرى تساعد في الحدّ منه... ماذا يقول الخبراء؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:33

من المشي إلى الخلف إلى الكلام مع النفس... 8 عادات غريبة قد تنشّط دماغك وتقوّي ذاكرتك

LBCI
صحة وتغذية
11:26

نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي

LBCI
صحة وتغذية
10:44

"دماغ المروحية"… كيف يؤدي فرط المعلومات والتوتر إلى أعراض جسدية مقلقة؟

LBCI
صحة وتغذية
10:37

درع غذائي في مواجهة الإنفلونزا... أطعمة ومشروبات تدعم مناعتك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-02-20

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
03:35

ممثلة عالمية تعرّض طائرة للخطر… عضّة ولكمة ومحاولة لفتح الباب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

وسائل إعلام إسرائيلية: قصف صاروخيّ من لبنان على طبريا

LBCI
اقتصاد
2026-05-10

دعوى قضائية جديدة بحق رياض سلامة ومصرفيَّين على خلفية شركة "V-Invest" الخلف القانوني لـ"فوري"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:56

دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:54

أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

LBCI
أخبار دولية
06:47

الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:43

اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
فنّ
03:43

تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟

LBCI
فنّ
05:14

"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

LBCI
أخبار دولية
09:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More