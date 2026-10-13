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نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي

صحة وتغذية
2026-10-13 | 11:26
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نامت بأعراض &quot;زكام&quot;… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي
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نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي

عاشت البريطانية جان روثني تجربة صحية استثنائية، بعدما دخلت في حالة نوم طويلة استمرّت نحو شهرين، بين أيلول وتشرين الثاني 2003، إثر شعورها بأعراض شبيهة بالزكام، اعتقدت أنها لا تستدعي سوى بعض الراحة.

وخلال تلك الفترة، لاحظت ابنتاها أنها لا تستيقظ، فاستعانتا بجدّتهما وأحد الجيران. وبحسب الرواية المتداولة، لم تتصل الأسرة بخدمات الطوارئ، إذ اطمأن أفرادها إلى أنها لا تزال تتنفّس، وحاولوا إعطاءها السوائل لتجنّب إصابتها بالجفاف. ويُقال إنها فقدت أكثر من ثلاثة كيلوغرامات من وزنها خلال تلك الفترة.

لكن استيقاظها لم يكن نهاية المعاناة، إذ واجهت إنهاكًا جسديًا وذهنيًا شديدًا أثّر في قدرتها على أداء أبسط الأنشطة اليومية، حتى إنها كانت تعجز أحيانًا عن الوقوف في الحمّام، وتضطر إلى نزول الدرج وهي جالسة بسبب التعب الحاد.

وبعد مراجعة الأطباء وإجراء الفحوص الطبية، شُخّصت إصابتها بمرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي، المعروف أيضًا بمتلازمة التعب المزمن (ME/CFS). واحتاجت إلى أشهر إضافية قبل أن تستعيد قدرًا من طاقتها يسمح لها بالقيادة والقيام ببعض مهامها اليومية.

وتُعدّ متلازمة التعب المزمن مرضًا مزمنًا قد يؤثّر بشدّة في نوعية حياة المصابين به، ومن أبرز أعراضه الإرهاق المستمر، وتفاقم الأعراض بعد المجهود البدني أو الذهني، واضطرابات النوم وصعوبات التركيز.

ورغم عدم توافر علاج شافٍ للمرض حتى اليوم، يمكن لبعض التدخّلات الطبية المساعدة في تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة.
 

صحة وتغذية

نامت بأعراض "زكام"

رشح

فيروس

سعال

استيقظت بعد شهرين

الإراهاق المزمن.

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