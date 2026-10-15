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وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار

صحة وتغذية
2026-10-15 | 15:15
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وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار
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وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة صحية متفاقمة، مع استمرار انتشار وباء الكوليرا بالتزامن مع تفشّي فيروس إيبولا، وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات وتحديات أمنية ولوجستية تعرقل جهود احتواء الوباءين.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشّي الكوليرا في البلاد، حيث سُجّلت أكثر من 125 ألف إصابة مشتبه بها و3644 وفاة مشتبه بها منذ كانون الثاني 2025 حتى نهاية أيلول 2026.

ومنذ بداية عام 2026، بلغ عدد الإصابات المشتبه بها 51,412 إصابة، بينها 1487 وفاة، في 21 مقاطعة. كما ارتفعت الإصابات الأسبوعية من 2506 إلى 2932 حالة بين 21 و28 أيلول، فيما زادت الوفيات من 62 إلى 86 وفاة.

وتتركّز نحو 60 في المئة من الإصابات المشتبه بها في مقاطعات كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية وهوت كاتانغا، مع تسجيل انتشار جديد للمرض في أربع مناطق صحية.

وتواجه جهود احتواء الكوليرا عقبات كبيرة، أبرزها تدهور الأوضاع الأمنية في شرق البلاد، وصعوبة وصول الفرق الطبية إلى بعض المناطق، فضلًا عن نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يزيد خطر انتقال العدوى ويؤخّر حصول المرضى على العلاج.

وفي إطار الاستجابة، تعمل الجهات الصحية على تعزيز تعقيم المياه، وتطهير المنازل والمرافق الصحية، والتحضير لحملات تلقيح فموي ضد الكوليرا في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

إيبولا يزيد الأزمة تعقيدًا

بالتوازي، يواصل فيروس إيبولا انتشاره في الكونغو الديمقراطية، حيث سُجّلت، حتى 11 تشرين الأول 2026، نحو 9066 إصابة مؤكدة و4381 وفاة، بمعدل إماتة بلغ 48.3 في المئة، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وامتدّ التفشّي إلى 65 منطقة صحية في سبع مقاطعات، فيما تبقى مقاطعة إيتوري الأكثر تضرّرًا، تليها كيفو الشمالية. وتواصل الفرق الصحية توسيع قدرات العلاج، وتتبع المخالطين، وتعزيز إجراءات الوقاية، وسط ضغوط متزايدة على النظام الصحي.

ولم يعد خطر إيبولا محصورًا داخل حدود الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت كينيا تسجيل إصابتين مؤكدتين مرتبطتين بالتفشّي، توفي أحد المصابَين، فيما كانت أوغندا قد أعلنت انتهاء تفشّي الفيروس على أراضيها في آب الماضي.

وتحذّر الجهات الصحية من أنّ استمرار النزاعات والنزوح وضعف البنية التحتية الصحية قد يزيد صعوبة السيطرة على الوباءين، ويهدّد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

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