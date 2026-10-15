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قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض

صحة وتغذية
2026-10-15 | 15:21
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قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض
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قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض

كشفت دراسة فنلندية حديثة عن 10 حالات صحية قد تظهر بمعدلات أعلى لدى الأشخاص الذين يُشخَّصون لاحقًا بمرض ألزهايمر المبكر، من بينها الاكتئاب والدوار والصداع، ما قد يساعد الباحثين على فهم المؤشرات المبكرة للمرض قبل تشخيصه بسنوات.

وأظهرت النتائج أنّ الفروقات الصحية كانت أكثر وضوحًا خلال السنوات الخمس التي سبقت التشخيص.

وحلّل الباحثون السجلات الطبية لـ407 أشخاص شُخّصوا بألزهايمر المبكر، وقارنوها بسجلات 4035 شخصًا من الفئات العمرية والجنسية نفسها لم يُشخّصوا بالمرض، مع دراسة تاريخهم الصحي على مدى 15 عامًا قبل التشخيص.

وبلغ متوسط عمر المصابين عند التشخيص 60 عامًا، علمًا أنّ ألزهايمر المبكر هو الذي تظهر أعراضه قبل سن الـ65.

ما الحالات الصحية العشر التي رصدتها الدراسة؟

رصد الباحثون ارتفاعًا في معدلات الإصابة بعدد من الحالات الصحية لدى الأشخاص الذين شُخّصوا لاحقًا بألزهايمر المبكر، وهي:

- الدوار
- الاكتئاب
- الصداع
- السكتة الدماغية
- الاضطرابات المرتبطة بتعاطي الكحول
- اضطرابات الدماغ
- اضطرابات الغدة الدرقية
- الصرع
- الهذيان
- اضطرابات الأذن والأنف والحنجرة

كما لاحظ الباحثون زيادة ملحوظة في عدد الزيارات الطبية خلال الفترة التي سبقت التشخيص، خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، ما قد يعكس ظهور مشكلات صحية مرتبطة بالمراحل المبكرة للمرض.

وأوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، الطبيبة سوي يوهانا كروغر، أنّ التغيّرات المرضية المرتبطة بألزهايمر قد تبدأ قبل ظهور الأعراض الإدراكية بنحو 15 إلى 20 عامًا، مشيرةً إلى أنّ معظم الأبحاث السابقة ركّزت على الحالات التي تُشخّص في أعمار متقدّمة، فيما لا تزال المعلومات عن ألزهايمر المبكر محدودة.

هل تعني هذه الأعراض الإصابة بألزهايمر؟

شدّد الباحثون على أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية بين هذه الحالات الصحية ومرض ألزهايمر، ولا تعني أنّ ظهور أيّ منها يشير بالضرورة إلى الإصابة بالمرض مستقبلًا.

فقد تكون بعض الحالات عوامل خطر محتملة، فيما قد تمثّل حالات أخرى علامات مبكرة للتغيّرات المرضية أو نتائج لها.

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات أوسع تشمل المؤشرات الحيوية والعوامل الوراثية والفحوص السريرية، لتحديد مدى إمكان الاستفادة من هذه النتائج في تحسين الكشف المبكر.

كما أكّدوا أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور مشكلات مستمرة أو متفاقمة في الذاكرة أو القدرات الإدراكية، إذ يساعد التشخيص المبكر على تقييم خيارات العلاج والحصول على الدعم المناسب، ويمنح المرضى وعائلاتهم وقتًا أكبر للتخطيط للمستقبل.

المصدر

صحة وتغذية

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