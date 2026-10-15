أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
9
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
9
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض
صحة وتغذية
2026-10-15 | 15:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض
كشفت دراسة فنلندية حديثة عن 10 حالات صحية قد تظهر بمعدلات أعلى لدى الأشخاص الذين يُشخَّصون لاحقًا بمرض ألزهايمر المبكر، من بينها الاكتئاب والدوار والصداع، ما قد يساعد الباحثين على فهم المؤشرات المبكرة للمرض قبل تشخيصه بسنوات.
وأظهرت النتائج أنّ الفروقات الصحية كانت أكثر وضوحًا خلال السنوات الخمس التي سبقت التشخيص.
وحلّل الباحثون السجلات الطبية لـ407 أشخاص شُخّصوا بألزهايمر المبكر، وقارنوها بسجلات 4035 شخصًا من الفئات العمرية والجنسية نفسها لم يُشخّصوا بالمرض، مع دراسة تاريخهم الصحي على مدى 15 عامًا قبل التشخيص.
وبلغ متوسط عمر المصابين عند التشخيص 60 عامًا، علمًا أنّ ألزهايمر المبكر هو الذي تظهر أعراضه قبل سن الـ65.
ما الحالات الصحية العشر التي رصدتها الدراسة؟
رصد الباحثون ارتفاعًا في معدلات الإصابة بعدد من الحالات الصحية لدى الأشخاص الذين شُخّصوا لاحقًا بألزهايمر المبكر، وهي:
- الدوار
- الاكتئاب
- الصداع
- السكتة الدماغية
- الاضطرابات المرتبطة بتعاطي الكحول
- اضطرابات الدماغ
- اضطرابات الغدة الدرقية
- الصرع
- الهذيان
- اضطرابات الأذن والأنف والحنجرة
كما لاحظ الباحثون زيادة ملحوظة في عدد الزيارات الطبية خلال الفترة التي سبقت التشخيص، خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، ما قد يعكس ظهور مشكلات صحية مرتبطة بالمراحل المبكرة للمرض.
وأوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، الطبيبة سوي يوهانا كروغر، أنّ التغيّرات المرضية المرتبطة بألزهايمر قد تبدأ قبل ظهور الأعراض الإدراكية بنحو 15 إلى 20 عامًا، مشيرةً إلى أنّ معظم الأبحاث السابقة ركّزت على الحالات التي تُشخّص في أعمار متقدّمة، فيما لا تزال المعلومات عن ألزهايمر المبكر محدودة.
هل تعني هذه الأعراض الإصابة بألزهايمر؟
شدّد الباحثون على أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية بين هذه الحالات الصحية ومرض ألزهايمر، ولا تعني أنّ ظهور أيّ منها يشير بالضرورة إلى الإصابة بالمرض مستقبلًا.
فقد تكون بعض الحالات عوامل خطر محتملة، فيما قد تمثّل حالات أخرى علامات مبكرة للتغيّرات المرضية أو نتائج لها.
ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات أوسع تشمل المؤشرات الحيوية والعوامل الوراثية والفحوص السريرية، لتحديد مدى إمكان الاستفادة من هذه النتائج في تحسين الكشف المبكر.
كما أكّدوا أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور مشكلات مستمرة أو متفاقمة في الذاكرة أو القدرات الإدراكية، إذ يساعد التشخيص المبكر على تقييم خيارات العلاج والحصول على الدعم المناسب، ويمنح المرضى وعائلاتهم وقتًا أكبر للتخطيط للمستقبل.
المصدر
صحة وتغذية
تشخيص
ألزهايمر
بسنوات...
دراسة
حالات
بالمرض
التالي
أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟
وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-09-30
رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-09-30
رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2026-07-27
دراسة تكشف: توقيت وجباتك قد يحمي دماغك من التدهور مع التقدّم في العمر
صحة وتغذية
2026-07-27
دراسة تكشف: توقيت وجباتك قد يحمي دماغك من التدهور مع التقدّم في العمر
0
صحة وتغذية
2026-07-19
الصداع الصباحي... إنذار قد يكشف 7 مشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها
صحة وتغذية
2026-07-19
الصداع الصباحي... إنذار قد يكشف 7 مشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها
0
صحة وتغذية
2026-09-28
خطوة جديدة نحو مواجهة ألزهايمر؟ العلماء يكشفون سرّ الخلايا المرتبطة بتلف الدماغ
صحة وتغذية
2026-09-28
خطوة جديدة نحو مواجهة ألزهايمر؟ العلماء يكشفون سرّ الخلايا المرتبطة بتلف الدماغ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:40
تقنية ثورية تكشف الفيروسات المجهولة وتنقذ الأرواح... هل تمنع الجائحة المقبلة؟
صحة وتغذية
15:40
تقنية ثورية تكشف الفيروسات المجهولة وتنقذ الأرواح... هل تمنع الجائحة المقبلة؟
0
صحة وتغذية
15:34
8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!
صحة وتغذية
15:34
8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!
0
صحة وتغذية
15:23
أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟
صحة وتغذية
15:23
أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟
0
صحة وتغذية
15:15
وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار
صحة وتغذية
15:15
وباءان يضربان الكونغو الديمقراطية... آلاف الوفيات بالكوليرا وإيبولا يهدّد دول الجوار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-03
عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
2026-03-03
عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية
0
فنّ
2026-08-14
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
فنّ
2026-08-14
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
0
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
رياضة
2026-02-25
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
0
أخبار دولية
2026-02-21
صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"
أخبار دولية
2026-02-21
صربيا توصي رعاياها بمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
0
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
0
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
13:34
لاكروا يعرب عن تفاؤله بإمكان انطلاق المفاوضات بشأن مستقبل اليونيفيل في مجلس الأمن خلال شهر
أخبار لبنان
13:34
لاكروا يعرب عن تفاؤله بإمكان انطلاق المفاوضات بشأن مستقبل اليونيفيل في مجلس الأمن خلال شهر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:53
طقس غير مستقر في لبنان طيلة الأسبوع… أمطار رعدية متقطعة وانخفاض في درجات الحرارة
2
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
3
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
4
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
5
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 15-10-2026
6
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
7
فنّ
05:10
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
فنّ
05:10
"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي
8
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More