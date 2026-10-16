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لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي
صحة وتغذية
2026-10-16 | 04:24
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لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي
تضمّ بذرة الأفوكادو مجموعة واسعة من المعادن الأساسية لجسم الإنسان، ومن أبرزها الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والصوديوم، والزنك، والنحاس، والفوسفور، إضافةً إلى كونها مصدراً جيداً للعديد من فيتامينات "أ"، و"سي"، و"هـ"، ومجموعة فيتامينات "ب" وتشمل "ب-1" و"ب-2" و"ب-3".
كما تحتوي بذور الأفوكادو على كميات من مضادات الأكسدة تفوق تلك الموجودة في لبّ الثمرة ذاته، لتمثّل ما يصل إلى 70 بالمئة من إجمالي القدرة المضادة للأكسدة في الأفوكادو.
وتسهم هذه المضادات بشكل عام في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، ودعم الجهاز المناعي، والحماية من بعض الأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر.
ونظراً للمذاق المرّ الذي تتسم به بذرة الأفوكادو بسبب احتوائها على مركبات "التانينات"، يفضّل دمجها في وصفات تخفي هذه الحدة، حيث يمكن تقطيعها وطحنها وإضافتها إلى العصائر مع مكونات مثل التوت والموز، أو تجفيفها وبشرها لتوضع فوق السلطات ووجبات الشوفان.
وتُعَدّ ثمرة الأفوكادو مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، بكمّيّة تتفوّق على الموز، مما يدعم وظائف الأعصاب ونقل المغذيات.
كما تزخر بحمض الفوليك والدهون الأحادية غير المشبعة التي تخفض الكوليسترول الضار، إضافةً إلى الألياف التي تُعزز الشعور بالشبع وتساعد في التحكم بالوزن.
المصدر
صحة وتغذية
لا ترموا بذرة الأفاكادو
الاستفادة من بذرة الافوكادو
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صحة
افوكادو.
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