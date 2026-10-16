أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي

صحة وتغذية
2026-10-16 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا ترموا بذرة الأفاكادو… إليكم طرق الاستفادة من هذا الكنز الصحي

تضمّ بذرة الأفوكادو مجموعة واسعة من المعادن الأساسية لجسم الإنسان، ومن أبرزها الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والصوديوم، والزنك، والنحاس، والفوسفور، إضافةً إلى كونها مصدراً جيداً للعديد من فيتامينات "أ"، و"سي"، و"هـ"، ومجموعة فيتامينات "ب" وتشمل "ب-1" و"ب-2" و"ب-3".

كما تحتوي بذور الأفوكادو على كميات من مضادات الأكسدة تفوق تلك الموجودة في لبّ الثمرة ذاته، لتمثّل ما يصل إلى 70 بالمئة من إجمالي القدرة المضادة للأكسدة في الأفوكادو. 

وتسهم هذه المضادات بشكل عام في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، ودعم الجهاز المناعي، والحماية من بعض الأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر. 

ونظراً للمذاق المرّ الذي تتسم به بذرة الأفوكادو بسبب احتوائها على مركبات "التانينات"، يفضّل دمجها في وصفات تخفي هذه الحدة، حيث يمكن تقطيعها وطحنها وإضافتها إلى العصائر مع مكونات مثل التوت والموز، أو تجفيفها وبشرها لتوضع فوق السلطات ووجبات الشوفان.

وتُعَدّ ثمرة الأفوكادو مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، بكمّيّة تتفوّق على الموز، مما يدعم وظائف الأعصاب ونقل المغذيات. 

كما تزخر بحمض الفوليك والدهون الأحادية غير المشبعة التي تخفض الكوليسترول الضار، إضافةً إلى الألياف التي تُعزز الشعور بالشبع وتساعد في التحكم بالوزن.
 

صحة وتغذية

لا ترموا بذرة الأفاكادو

الاستفادة من بذرة الافوكادو

وصفة

صحة

افوكادو.

تقنية ثورية تكشف الفيروسات المجهولة وتنقذ الأرواح... هل تمنع الجائحة المقبلة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-13

بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

الحاج حسن من تفاحتا: اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة والمناطق التجريبية في القرى المحررة مسار تنازلات

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-07

لا ترمِ بذور البطيخ بعد اليوم… فوائد غذائية قد لا تتوقعها وطريقة لتحويلها إلى زبدة كريمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-05

كركي دعا المضمونين الى الاستفادة فورا من قانون تعليق المهل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:40

تقنية ثورية تكشف الفيروسات المجهولة وتنقذ الأرواح... هل تمنع الجائحة المقبلة؟

LBCI
صحة وتغذية
15:34

8 خرافات عن فحص سرطان الثدي قد تعرّض حياتك للخطر... إليك الحقيقة!

LBCI
صحة وتغذية
15:23

أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة... هل تحمل سرّ إطالة العمر؟

LBCI
صحة وتغذية
15:21

قبل تشخيص ألزهايمر بسنوات... دراسة تكشف 10 حالات صحية قد تنذر بالمرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-01

صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى مواصلة التقدم للاتفاق على برنامج

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-23

مدير وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

LBCI
أخبار دولية
2026-09-07

المبعوثان الأميركيان أبلغا كييف باستعداد روسي للتفاوض من جديد

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية

LBCI
أخبار دولية
16:10

مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي

LBCI
عالم الطبخ
14:27

البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:22

تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
02:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
04:26

اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة

LBCI
أخبار لبنان
13:00

عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له

LBCI
خبر عاجل
04:12

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة

LBCI
أمن وقضاء
06:06

توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
14:55

نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟

LBCI
منوعات
15:32

السرطان يجمع الشقيقين بظروف صعبة… البابا لاوون الرابع عشر وشقيقه في رحلة علاج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More