لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي





وينصح مركز في رحلة الشفاء من سرطان الثدي، لا تحارب المرأة الألم وحسب، فهي تخوض معركة صامتة مع جراح تلتئم، وبشرة تفيض بالحساسية، وحركة تحدّها الآلام. وبذلك تتحول عملية اختيار الملابس البسيطة إلى تحدٍّ جسدي ونفسي عميق. لذا، فإنّ الرفق بالجسد في هذه المرحلة وتبديل خيارات الملابس ليس مجرّد خطوة عمليّة، بل هو تحوّل يذكّر المرأة بأنّ جسدها يستحقّ أقصى درجات العناية والحبّ في طريقه نحو الشفاء.وينصح مركز "Spokane cyber knife" باختيار ملابس تضمن الراحة خلال جسلات العلاج وتمنع الاحتكاك بالجلد الحساس، وتسهل على الفريق الطبي إجراء الجلسة دون إحساس المريضة بالانزعاج أو فقدان الخصوصية.





ونظراً إلى أنّ العلاج الإشعاعي يسبّب حساسية الجلد أو احمراره، يُنصَح بارتداء الأقمشة القطنية الناعمة والفضفاضة، والابتعاد عن الأقمشة الخشنة، أو الدانتيل، أو الخياطة السميكة، أو المطّاط الضيق الذي يضغط على مكان العلاج.



ويُوصى بالتناوب بين حمّالات الصدر الناعمة الخالية من الأسلاك المعدنية أو "البراليت" اللطيفة، مع تجنّب الأسلاك السفليّة تماماً، خاصّةً عند علاج منطقة جدار الصدر أو أسفل الإبط.



كما أنّ برودة غرف العلاج واختلاف درجات الحرارة في غرف الانتظار والخارج تستوجب ارتداء الملابس متعددة الطبقات، مثل السترات الخفيفة المفتوحة، كونها تساعد على التحكم في الدفء والبرودة بسهولة.



أمّا بالنسبة للملابس السفلية، فتساعد الأحذية سهلة الارتداء والسراويل الفضفاضة في تقليل الانحناء والجهد أثناء تسجيل الدخول والخروج. كما يُنصَح بتجهيز زيّ خاص ليوم الإشعاع لتكرار ارتدائه وتوفير الطاقة. ويفضّل حمل وشاح ناعم وصغير للتدفئة والغطاء قبل الجلسة وبعدها للحفاظ على الخصوصية والراحة.



أمّا في المرحلة التي تتبع جراحة سرطان الثدي، فتتعدّد الآثار والتحديات الجسدية والنفسية. وفي هذا السياق، ينصح موقع "



تساعد القمصان ذات الفتحات الأمامية أو التصاميم الملفوفة المريضات اللواتي يعانين من قيود في حركة الكتف أو رفع الذراعين على التحرّك بسلاسة وثقة أكبر. ويفضّل اختيار القمصان التي تفتح من الأمام بأزرار، أو السترات ذات السحّابات، لتجنّب اضطرار المريضة لرفع يديها أو سحب الملابس فوق رأسها على الجلد الملتهب.ونظراً إلى أنّ العلاج الإشعاعي يسبّب حساسية الجلد أو احمراره، يُنصَح بارتداء الأقمشة القطنية الناعمة والفضفاضة، والابتعاد عن الأقمشة الخشنة، أو الدانتيل، أو الخياطة السميكة، أو المطّاط الضيق الذي يضغط على مكان العلاج.ويُوصى بالتناوب بين حمّالات الصدر الناعمة الخالية من الأسلاك المعدنية أو "البراليت" اللطيفة، مع تجنّب الأسلاك السفليّة تماماً، خاصّةً عند علاج منطقة جدار الصدر أو أسفل الإبط.كما أنّ برودة غرف العلاج واختلاف درجات الحرارة في غرف الانتظار والخارج تستوجب ارتداء الملابس متعددة الطبقات، مثل السترات الخفيفة المفتوحة، كونها تساعد على التحكم في الدفء والبرودة بسهولة.أمّا بالنسبة للملابس السفلية، فتساعد الأحذية سهلة الارتداء والسراويل الفضفاضة في تقليل الانحناء والجهد أثناء تسجيل الدخول والخروج. كما يُنصَح بتجهيز زيّ خاص ليوم الإشعاع لتكرار ارتدائه وتوفير الطاقة. ويفضّل حمل وشاح ناعم وصغير للتدفئة والغطاء قبل الجلسة وبعدها للحفاظ على الخصوصية والراحة.أمّا في المرحلة التي تتبع جراحة سرطان الثدي، فتتعدّد الآثار والتحديات الجسدية والنفسية. وفي هذا السياق، ينصح موقع " Spoonie Threads " باعتماد الملابس التكيفيةالتي تلعب دوراً مسانداً يخفف من التحديات اليومية.تساعد القمصان ذات الفتحات الأمامية أو التصاميم الملفوفة المريضات اللواتي يعانين من قيود في حركة الكتف أو رفع الذراعين على التحرّك بسلاسة وثقة أكبر.

كما تتيح الملابس المزودة بأزرار ضغط أو فتحات مخصصة في منطقة الصدر للفريق الطبي الوصول إلى المنفذ العلاجي دون الحاجة لخلع القميص بالكامل. وتوفّر القمصان والسترات المزوّدة بجيوب داخلية مخفية مكاناً آمناً ومريحاً لحمل أكياس أو بصيلات النزح الجراحي دون أن تشدّ الأنابيب أو تضغط على الجرح.



كذلك يُنصَح الأهل ومقدّمو الرعاية عند شراء الملابس باختيار قطع مريحة وذات ألوان مبهجة وتبدو كملابس طبيعية وليست كأجهزة أو مستلزمات طبية، مع التأكيد دائماً على مراجعة الفريق الطبي المختص بشأن النصائح الخاصة بالعناية بالجروح وحمالات الصدر الضاغطة.

وتُعَدّ هذه الإرشادات والخيارات القماشية وسائل مساعدة لراحة المريضة، ويجب دائماً اتباع تعليمات الفريق الطبي والمعالج فيما يخص العناية بالجروح، وحركة الجسد، ونوعية حمالات الصدر والملابس الضاغطة المسموح بها لكل حالة.