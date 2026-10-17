المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية

أظهرت دراسة جديدة أنّ تناول المشروبات المحلّاة صناعياً يومياً يساعد في دعم جهود إنقاص الوزن بكفاءة لا تقلّ عن الماء، حيث وجد الباحثون في جامعة ليفربول، عبر تجربة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أنّ المشاركين الذين تناولوا المشروبات الخالية من السكر فقدوا نحو 4.8 كيلوغرام على مدار عامين، مقارنةً 3.7 كيلوغرام للمجموعة التي اعتمدت على الماء، إلى جانب تسجيل تحسّن ملموس في قياسات الخصر وضغط الدم ومستويات الكوليسترول لدى الفريقين.وشملت التجربة 498 شخصاً يعانون من زيادة الوزن ضمن برنامج سلوكي منظّم، وتلقّوا متابعة دقيقة في السنة الأولى يعقبها عام كامل دون دعم مباشر لمعرفة مدى استدامة النتائج، وأكدت البروفيسورة جوآن هارولد أنّ هذه البيانات تدحض المخاوف المتداولة بشأن فتح المحليات للشهيّة أو تسبّبها في زيادة الوزن.ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشار مراقبون إلى بعض القيود الهامة، أبرزها تلقّي الدراسة تمويلاً من الرابطة الأميركية للمشروبات، واقتصارها على قياس مؤشرات الوزن والأيض دون تطرّقها لآثار المحليات طويلة الأمد على صحة الأمعاء أو الكبد.ويرى الخبراء أنّ هذه النتائج تجعل المشروبات الدايت بديلاً ممتازاً للبدء بقطع السكر والسعرات الحرارية لمَن يعتمدون على المشروبات الغازية العادية، مع التأكيد على أنّ الماء يظلّ الخيار الأول والأمثل للترطيب والصحة العامة.