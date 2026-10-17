أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية

صحة وتغذية
2026-10-17 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية

أظهرت دراسة جديدة أنّ تناول المشروبات المحلّاة صناعياً يومياً يساعد في دعم جهود إنقاص الوزن بكفاءة لا تقلّ عن الماء، حيث وجد الباحثون في جامعة ليفربول، عبر تجربة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أنّ المشاركين الذين تناولوا المشروبات الخالية من السكر فقدوا نحو 4.8 كيلوغرام على مدار عامين، مقارنةً 3.7 كيلوغرام للمجموعة التي اعتمدت على الماء، إلى جانب تسجيل تحسّن ملموس في قياسات الخصر وضغط الدم ومستويات الكوليسترول لدى الفريقين.

وشملت التجربة 498 شخصاً يعانون من زيادة الوزن ضمن برنامج سلوكي منظّم، وتلقّوا متابعة دقيقة في السنة الأولى يعقبها عام كامل دون دعم مباشر لمعرفة مدى استدامة النتائج، وأكدت البروفيسورة جوآن هارولد أنّ هذه البيانات تدحض المخاوف المتداولة بشأن فتح المحليات للشهيّة أو تسبّبها في زيادة الوزن.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشار مراقبون إلى بعض القيود الهامة، أبرزها تلقّي الدراسة تمويلاً من الرابطة الأميركية للمشروبات، واقتصارها على قياس مؤشرات الوزن والأيض دون تطرّقها لآثار المحليات طويلة الأمد على صحة الأمعاء أو الكبد.

ويرى الخبراء أنّ هذه النتائج تجعل المشروبات الدايت بديلاً ممتازاً للبدء بقطع السكر والسعرات الحرارية لمَن يعتمدون على المشروبات الغازية العادية، مع التأكيد على أنّ الماء يظلّ الخيار الأول والأمثل للترطيب والصحة العامة.
 
 

صحة وتغذية

المشروبات الدايت

الماء إنقاص الوزن

دراسة

أسرار جديدة

تغذية.

تغضبون عند الجوع؟ إليكم سر متلازمة "Hangry" وكيف تسيطرون عليها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-10-08

تبدو منعشة ولكن... 5 مشروبات تخفي كميات هائلة من السكر قد تتفوّق على المشروبات الغازية

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-01

النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدًا للقلب… دراسة جديدة تكشف

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

دراسة تكشف: توقيت وجباتك قد يحمي دماغك من التدهور مع التقدّم في العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-23

المشروبات شديدة السخونة تحت المجهر... دراسة تربطها بارتفاع خطر سرطان المريء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:33

تغضبون عند الجوع؟ إليكم سر متلازمة "Hangry" وكيف تسيطرون عليها

LBCI
صحة وتغذية
11:24

معدل الوفيات يصل لـ 70٪؜... فطر نادر يهاجم الدماغ في أميركا… وتسجيل إصابة في دولة عربية

LBCI
صحة وتغذية
11:07

التوقيت الشتوي يحمي الصحة… دراسة تحسم جدل تأخير الساعة

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-16

لا تسمحي للمرض بأن يسرق أناقتكِ وراحتكِ: إليكِ الملابس المناسبة خلال وبعد علاج سرطان الثدي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-21

جنبلاط: نطالب مجددا الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة كون المحنة طويلة

LBCI
اقتصاد
2026-10-06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2026-04-16

نتنياهو: لدينا فرصة إبرام اتفاق تاريخي مع لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الكنديّة: لبنان نحو دولة دستوريّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

قائد طائرة "فلاي دبي" يروي تفاصيل ما جرى داخل قمرة القيادة...

LBCI
أخبار دولية
06:55

السيسي عن السعودية: مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها

LBCI
أخبار لبنان
06:03

الرئيس سلام: بيروت التي نحبها تحتاج إلى المزيد من المساحات الخضراء فالحدائق حق للناس وأماكن اللقاء بينهم

LBCI
أخبار دولية
03:36

رئيسة صندوق النقد: سندعم العراق "بقوة" ونحتاج لمزيد من العمل على برنامج لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكشف عن خاتمة نشاطاته لموسم الـ2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

رودستر تحلّق… فهل اقترب عصر السيارات الطائرة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:50

بنكهة لبنانية في أبو ظبي: مؤسسة بسام فريحة للفنون تفتتح موسمها الجديد بثلاثة معارض تحتفي بإرث فنانين لبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كاريتاس لبنان: جسور الأمل بعد الحرب وتعاون دولي للنهوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان ساحة مفتوحة للخطف والاغتيالات العابرة للحدود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:37

عائلة ماتياس حبيب تقاضي "OpenAI" بتهمة التسبب بوفاته وتحمّل "ChatGPT" مسؤولية عدم التدخل رغم علمه بأنه قاصر

LBCI
أمن وقضاء
10:38

مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد

LBCI
أخبار لبنان
12:41

حزب الله: لا علاقة لنا بمستودع غاليري سمعان.. والمداهمة لم تراعِ الآلية المتفق عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:43

معلومات للـLBCI: لبنان وقطر يعدّان ورقة نوايا لمشروع الكهرباء تمهيدًا لتنفيذه عبر شركة UCC

LBCI
أخبار لبنان
13:28

رويترز: مساعي ترامب لاستئناف الطيران المباشر بين أميركا ولبنان تواجه عقبات

LBCI
أخبار لبنان
15:42

السفارة السورية في لبنان تنفي أي علاقة لها باعتقال معراج أورال وتؤكد عدم امتلاكها معلومات عن العملية

LBCI
خبر عاجل
10:52

وصول الجيش لمؤازرة دورية تابعة لقسم المباحث الجنائية بعدما حاصرها مسلحون تابعون لحزب الله وانسحاب المجموعات المسلحة

LBCI
حال الطقس
14:01

حال الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More