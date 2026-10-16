تغضبون عند الجوع؟ إليكم سر متلازمة "Hangry" وكيف تسيطرون عليها

هل تجد نفسك عرضةً لنوبات غضب أو توتر مفاجئ دون سبب واضح عندما يتأخر موعد وجبتك؟ لا داعي لشعورك بالذنب، فهذه الحالة ليست مجرد تقلب مزاجي عابر، بل هي ظاهرة علمية شائعة تُعرف عالمياً بمصطلح "Hangry" المشتق من دمج كلمتَي "الجوع" و "الغضب" باللغة الإنجليزية، وفقاً لتقارير صحية متخصصة.



ورغم أنها ليست تشخيصاً طبياً، إلا أنها حالة حقيقية تظهر كأنفعال أو توتر بسبب انخفاض سكر الدم وإفراز الأدرينالين.



ولتجنّبها، من الضروري ترك السكريات السريعة لأنها تسبب لاحقاً هبوطاً حاداً في السكر يضاعف الغضب مجدداً.



لذا، ينصح باتّباع استراتيجيات ذكية للسيطرة على تقلّبات المزاج المرتبطة بالجوع:



- الانتظام الغذائي: من الضروري تناول ثلاث وجبات رئيسية متوازنة يومياً، مع إمكانية إدراج وجبات خفيفة عند الحاجة.



- خيارات ذكية للطاقة: يحب تجنب السكريات الموقتة والتركيز على وجبات غنية بالبروتينات، والدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة لضمان استقرار مستويات سكر الدم.



- الاستعداد المسبق: من المهمّ التجهّز دائماً بوجبات خفيفة صحية ومغذية مثل الفواكه، الخضراوات الطازجة، أو اللبن اليوناني لتناولها أثناء التنقل وسدّ الجوع حتى حلول موعد الوجبة القادمة.



- قاعدة "لا تتخذ قرارات وأنت جائع": في حال مداهمة الجوع والشعور بتصاعد التوتر، فن الأفضل تأجيل المهام أو النقاشات التي تتطلب تركيزاً ذهنياً أو مجهوداً عاطفياً عالياً إلى ما بعد تناول الطعام، لتجنب ردود الفعل المتسرّعة.