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إلى جانب الماموغرام... فحص دم جديد قد يعزز فرص اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا
صحة وتغذية
2026-10-18 | 12:30
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إلى جانب الماموغرام... فحص دم جديد قد يعزز فرص اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا
يختبر باحثون في مركز "USC Norris Comprehensive Cancer Center" في الولايات المتحدة، التابع لمؤسسة "Keck Medicine of USC"، مدى فعالية فحص دم بسيط في الكشف عن سرطان الثدي في مراحله المبكرة، بما في ذلك المرحلة الأولى، عند استخدامه إلى جانب التصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام).
وتهدف التجربة السريرية إلى تقييم قدرة الخزعة السائلة على رصد مؤشرات خلوية وجزيئية مرتبطة بالسرطان قبل أن تتمكن الفحوص التقليدية من اكتشافه.
ويُعدّ الماموغرام الوسيلة الأساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُشخَّص لدى أكثر من مليوني امرأة حول العالم سنويًا. إلّا أنّ النتائج غير الطبيعية قد تستدعي فحوصًا إضافية، مثل التصوير المتخصص أو أخذ خزعة، وقد يضطر الأطباء أحيانًا إلى إعادة التصوير بعد ستة أشهر، ما يسبب القلق لدى المريضات وقد يؤخر بدء العلاج في حال تأكد الإصابة.
وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل عينات الدم للكشف عن خلايا نادرة مرتبطة بالسرطان، إلى جانب جسيمات دقيقة تُعرف بالحويصلات خارج الخلوية الكبيرة المرتبطة بالأورام، والتي تطلقها الخلايا السرطانية وقد تصل إلى مجرى الدم في مراحل مبكرة من المرض. ويأمل الباحثون أن توفر هذه المؤشرات معلومات إضافية تساعد في اكتشاف الأورام عندما تكون فرص علاجها أفضل.
ولا تقتصر الفوائد المحتملة للفحص على تعزيز دقة الكشف المبكر، إذ قد يساهم مستقبلًا في توسيع نطاق الوصول إلى الفحوص، خصوصًا لدى النساء اللواتي يعشن في مناطق نائية يصعب فيها الوصول إلى خدمات التصوير الشعاعي، أو اللواتي خضعن لعملية استئصال الثدي ولم يعد الماموغرام خيارًا مناسبًا لهن. وتُستخدم الخزعات السائلة حاليًا في بعض حالات السرطان لمتابعة الاستجابة للعلاج أو رصد عودة المرض، لكن التقنية الجديدة تختلف بتركيزها على مؤشرات قد تظهر في المراحل المبكرة.
وخلال التجربة الحالية، سيجمع الباحثون عينتين من الدم تفصل بينهما سنة واحدة، ثم يقارنون النتائج بالتشخيصات الطبية لتقييم دقة الفحص.
ولا يزال الاختبار قيد الدراسة، ولا يُغني في الوقت الراهن عن الماموغرام أو الخزعات التقليدية. وفي حال جاءت نتائج المرحلة الأولى إيجابية، يخطط الفريق لإجراء تجربة أوسع ضمن المرحلة الثانية، فيما قد تُستخدم التقنية مستقبلًا للكشف عن أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الرئة والقولون.
مصدر
صحة وتغذية
سرطان الثدي
ماموغرام
توعية
صحة
نساء
فحص دم
تشخيص
مرضى.
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