سنّ تنمو فوق عين مراهق… تورّم بسيط يكشف حالة طبية نادرة

في حالة طبية نادرة، استقبل مستشفى "أرافيند للعيون" في مدينة مادوراي الهندية مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما عانى من تورّم خفيف وغير مؤلم فوق جفنه الأيسر، استمرّ نحو شهر.



ولم يكن التورّم مجرّد مشكلة جلدية عابرة، إذ أثار ظهور نتوءين أبيضين وصلبين شكوك الأطباء، ما دفعهم إلى إجراء فحوص دقيقة كشفت عن مفاجأة غير متوقّعة.



فقد أظهر التصوير المقطعي المحوسب بنية كثيفة تشبه تاج السنّ وجذرها، تمتدّ من سقف محجر العين نحو الأنسجة المحيطة. وخلال التدخّل الجراحي لإزالتها، تبيّن أنّها سنّ نابية مكتملة النموّ ظهرت في موضع غير طبيعي.



وتُعرف هذه الظاهرة طبياً باسم "الأسنان المنتبذة"، وهي حالة نادرة تنمو فيها الأسنان خارج مواضعها الطبيعية. ورغم توثيق حالات سابقة لظهور أسنان في التجويف الأنفي أو مناطق غير معتادة من الفكّ، وصف الأطباء هذه الحالة بأنّها الأولى من نوعها التي يُوثَّق فيها نموّ سنّ في الجزء العلوي من محجر العين.



ونجحت الجراحة في إزالة السنّ، فيما أكّدت الفحوص عدم وجود أورام. ومع ذلك، لا يزال السبب الدقيق وراء هذه الظاهرة مجهولاً، وسط ترجيحات بارتباطها باضطرابات تحدث خلال مراحل تكوّن الوجه في الحياة الجنينية.