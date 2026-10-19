أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سنّ تنمو فوق عين مراهق… تورّم بسيط يكشف حالة طبية نادرة

صحة وتغذية
2026-10-19 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سنّ تنمو فوق عين مراهق… تورّم بسيط يكشف حالة طبية نادرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سنّ تنمو فوق عين مراهق… تورّم بسيط يكشف حالة طبية نادرة

في حالة طبية نادرة، استقبل مستشفى "أرافيند للعيون" في مدينة مادوراي الهندية مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما عانى من تورّم خفيف وغير مؤلم فوق جفنه الأيسر، استمرّ نحو شهر.

ولم يكن التورّم مجرّد مشكلة جلدية عابرة، إذ أثار ظهور نتوءين أبيضين وصلبين شكوك الأطباء، ما دفعهم إلى إجراء فحوص دقيقة كشفت عن مفاجأة غير متوقّعة.

فقد أظهر التصوير المقطعي المحوسب بنية كثيفة تشبه تاج السنّ وجذرها، تمتدّ من سقف محجر العين نحو الأنسجة المحيطة. وخلال التدخّل الجراحي لإزالتها، تبيّن أنّها سنّ نابية مكتملة النموّ ظهرت في موضع غير طبيعي.

وتُعرف هذه الظاهرة طبياً باسم "الأسنان المنتبذة"، وهي حالة نادرة تنمو فيها الأسنان خارج مواضعها الطبيعية. ورغم توثيق حالات سابقة لظهور أسنان في التجويف الأنفي أو مناطق غير معتادة من الفكّ، وصف الأطباء هذه الحالة بأنّها الأولى من نوعها التي يُوثَّق فيها نموّ سنّ في الجزء العلوي من محجر العين.

ونجحت الجراحة في إزالة السنّ، فيما أكّدت الفحوص عدم وجود أورام. ومع ذلك، لا يزال السبب الدقيق وراء هذه الظاهرة مجهولاً، وسط ترجيحات بارتباطها باضطرابات تحدث خلال مراحل تكوّن الوجه في الحياة الجنينية.
 

صحة وتغذية

سنّ تنمو فوق عين مراهق

تورّم بسيط

حالة طبية نادرة.

LBCI التالي
هل تساعد حفنة من الفستق ليلاً على تحسين النوم؟... دراسة علمية تحسم الجدل
إلى جانب الماموغرام... فحص دم جديد قد يعزز فرص اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-25

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
منوعات
2026-09-25

بارون ترامب يبتعد عن الأضواء… وميلانيا تكشف تفاصيل نادرة عن علاقتها مع ابنها

LBCI
منوعات
2026-08-07

ظنّوا أنهم أربعة... مفاجأة داخل غرفة العمليات تكشف عن توأم خامس في ولادة نادرة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-05

مسؤول: إصابة مراهق خلال احتجاجات طلابية في فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:39

هل تساعد حفنة من الفستق ليلاً على تحسين النوم؟... دراسة علمية تحسم الجدل

LBCI
صحة وتغذية
12:30

إلى جانب الماموغرام... فحص دم جديد قد يعزز فرص اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-17

اكتشاف جديد: كيف يمكن لمركّب القنب إيقاف انتشار سرطان الثدي؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-17

المشروبات الدايت تتفوّق على الماء بإنقاص الوزن؟ دراسة تكشف أسرار جديدة بالتغذية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-09

حزب الله: قصفنا بالصواريخ بنى تحتية للعدو الإسرائيلي في مستوطنة معالوت ترشيحا

LBCI
صحف اليوم
2026-09-03

دعم الجيش يتقدم في الحسابات اللبنانية... و"مفاوضات روما" في مسار مستقل (الشرق الأوسط)

LBCI
عالم الطبخ
2026-08-18

نكهات لبنانية بلمسة عصرية: كروكيت الكبة ومهلبية الشوكولا بالفستق

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-27

إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:48

من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية

LBCI
أخبار دولية
13:24

مصر والخليج يدعمان السعودية والمواجهة مع الحوثيين تتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لينا جوني تحوّل آثار الحرب إلى حكاية حياة

LBCI
أمن وقضاء
13:19

أهالي كفرشوبا وقرى العرقوب يعانون من صعوبات في الوصول إلى أراضيهم وقطاف موسم الزيتون

LBCI
أمن وقضاء
13:16

مستقبل اليونيفيل على المحكّ... فرنسا تبحث عن مخرج لتفادي الفراغ في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:14

نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها

LBCI
أخبار دولية
13:12

ترامب يدعم نتنياهو... كيف سينعكس ذلك على نتيجة الإنتخابات وما وقعه على المعارضة الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:05

مصادر في مصرف لبنان: التوجه لرفع سقف السحوبات قيد الدرس... والإحتياطي هو أموال للمودعين

LBCI
أخبار لبنان
03:39

معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك

LBCI
خبر عاجل
03:59

معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه

LBCI
اسرار
00:43

أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
07:53

بري: الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

LBCI
أخبار لبنان
02:28

مصادر رسمية للـ lbci: انعقاد مناقشات تقنية بين الجانبين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي

LBCI
أخبار لبنان
12:16

سلام أثنى على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى: الاستقرار ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
أخبار دولية
09:02

في أول ظهور منذ جراحة السرطان... البابا يتعهد بالعودة تدريجيا إلى مهامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More