هل تساعد حفنة من الفستق ليلاً على تحسين النوم؟... دراسة علمية تحسم الجدل

سلّطت مراجعة علمية حديثة نُشرت في دورية "Nutrition Research Reviews" الضوء على احتمال دور الفستق في دعم النوم، لكونه يجمع بين مركبات نباتية وعناصر غذائية مرتبطة بفسيولوجيا النوم.



ويحتوي الفستق على حمض التربتوفان الأساسي، أي نحو 71 ملغ في حصة 28 غراماً، والذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين المنظم لدورة النوم والاستيقاظ، إلى جانب احتوائه على المغنيسيوم وفيتامين "ب6" والميلاتونين النباتي بنسب متفتفاوتة.



وأوضحت كبيرة مؤلفي المراجعة، د. ماري بيير سان أونج، أنّ الفستق يستحق الدراسة لجمعه هذا المزيج الفريد.



ورغم الشائعات أو الاهتمام المتزايد بتناول حفنة من الفستق قبل النوم، تشير المهندسة الوراثية شبنم أونلويسلر إلى أنّ الفستق ليس مصدراً استثنائياً للتربتوفان مقارنةً بأطعمة أخرى كالبيض والديك الرومي، مشددةً على أن تناول الأطعمة الغنية به لا يترجم تلقائياً إلى زيادة إنتاج الميلاتونين في الدماغ نظراً لتداخل عوامل حيوية عدة.



وتؤكد الدراسات الحالية أنه لا توجد أدلة كافية لتحديد جرعة معينة أو توقيت أمثل لتناول الفستق بغرض تحسين النوم أو علاج الأرق. لذا، ينصح بتناوله كجزء من نظام غذائي متوازن، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص في حال المعاناة من اضطرابات النوم المستمرة بدلاً من الاعتماد على الأغذية وحدها.