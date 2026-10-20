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ليس اللحم ولا السمك... مصدر بروتين غير متوقّع يتصدّر التصنيف الجديد
صحة وتغذية
2026-10-20 | 05:13
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ليس اللحم ولا السمك... مصدر بروتين غير متوقّع يتصدّر التصنيف الجديد
كشفت دراسة حديثة حلّلت 20 مصدرًا للبروتين عن تصدّر التوفو، المصنوع من فول الصويا، قائمة الأطعمة الأفضل وفقًا لمؤشر يجمع بين القيمة الغذائية والتكلفة وسهولة التوافر والتأثير البيئي.
وحصل التوفو على 36 نقطة من أصل 40، متقدمًا على الفاصولياء وبذور الشيا والكينوا، فيما حلّت أطعمة مثل الموزاريلا ولحم الضأن واللحم البقري وجبنة الشيدر في مراتب متأخرة.
وأُعدّ المؤشر، المعروف باسم "BPI Score"، من قبل الباحث في جامعة كامبريدج كريس ماكدونالد بالتعاون مع معهد "Better Protein Institute".
ويعتمد التقييم على معيارين أساسيين: الأول يقيس الفوائد الغذائية، بما يشمل الصوديوم والدهون المشبعة والكوليسترول والأحماض الأمينية الأساسية التسعة، إلى جانب التكلفة والتوافر؛ والثاني يقيّم الأثر البيئي، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك المياه واستخدام الأراضي والتلوث المائي.
وأظهرت النتائج تفوق التوفو أيضًا من الناحية البيئية، إذ قدّر الباحثون أنّ إنتاج 100 غرام من البروتين من التوفو يرتبط بانبعاث نحو 0.61 كيلوغرام من الغازات الدفيئة، مقابل 64.19 كيلوغرامًا للبروتين المستخرج من اللحم البقري. كما يحتاج إنتاج الكمية نفسها من البروتين إلى نحو مترين مربعين من الأراضي في حالة التوفو، مقارنة بنحو 211 مترًا مربعًا للحوم البقر.
لكن خبراء التغذية يشددون على أنّ ترتيب الأطعمة لا يكفي وحده لتحديد الخيار الأفضل لكل شخص، إذ يجب مراعاة كمية البروتين في الحصة الواحدة والاحتياجات الفردية.
وأوضحت خبيرة اللياقة والتغذية كوري ماثيوز أن 85 غرامًا تقريبًا من صدر الدجاج المطهو توفر نحو 26 غرامًا من البروتين، مقابل 10 إلى 15 غرامًا في نصف كوب من التوفو المتماسك، ونحو 4 إلى 5 غرامات في ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا.
ويؤكد المختصون أنّ التوفو يُعدّ مصدرًا للبروتين الكامل، إذ يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، شأنه شأن البيض والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية نسبيًا من الدهون. ومع ذلك، تختلف الاحتياجات الغذائية ومدى تقبّل الأطعمة من شخص إلى آخر، ما يستدعي اختيار مصادر البروتين التي تناسب الأهداف الصحية والنظام الغذائي لكل فرد، بدلًا من الاعتماد على ترتيب واحد لجميع الأشخاص.
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