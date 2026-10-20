هل يعالج التوت الأزرق الاكتئاب؟ دراسة تجريبية تكشف الحقيقة

تشير النتائج الأولية لدراسة تجريبية احتمال مساهمة تناول التوت الأزرق في تراجع الاكتئاب ومحاربة ميكروبات الأمعاء.



فالألياف والأنثوسيانينات التي يحتوي عليها التوت الأزرق قد تؤثر في ميكروبات الأمعاء وما تنتجه، ما قد يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية، خاصّةً لدى كبار السن.



وشملت الدراسة أفراداً في الـ65 من العمر يعيشون اكتئاباً خفيفاً ونشاطاً بدنياً محدوداً. وتناولت المجموعة الأولى من المشاركين 48 غراماً يومياً من مسحوق التوت الأزرق لمدة 3 أشهر، بينما تناولت الأخرى مسحوقاً وهمياً مشابهاً.



وأظهرت المجموعة التي تناولت التوت الأزرق تراجعاً أكبر في أعراض الاكتئاب، ولكن من دون اعتماد الدراسة كدليل كافٍ على كون التوت الأزرق العامل وراء هذا التحسّن.



ومع غياب أي آثار سلبية في ميكروبات الأمعاء، ظهرت تغيرات في وفرة جينات إنزيم نقل البولي أمينات، وهي مركبات تشارك في عمليات خلوية متعددة.



وتبقى هذه الدراسة غير كافية لاعتبار التوت الأزرق علاجاً للاكتئاب، ولكن يمكن اعتماده كجزء من نظام غذائي متوازن، بفضل احتوائه على الألياف ومركبات نباتية مفيدة.