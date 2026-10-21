استخرجوا 214 إبرة ودبوساً من بطنه: عراقي يخضع لعملية جراحية استثنائية

في واقعة طبية نادرة وغريبة، نجح فريق طبي في العراق، في استخراج 214 إبرة ودبوساً معدنياً حاداً من بطن رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، وذلك خلال عملية جراحية معقدة أشرف عليها اختصاصي في الجراحة العامة بمشاركة فريق طبي وتمريضي وتقني متكامل.



وعلى الرغم من نجاح العملية الجراحية، إلا أن إدارة المستشفى لم تكشف عن كيفية وصول هذه الكمية الكبيرة من الأجسام الحادة إلى بطن المريض، أو المدة الزمنية التي بقيت فيها داخل جسمه، كما لم توضح تفاصيل دقيقة بشأن حالته الصحية الحالية أو إن كان قد تعرض لمضاعفات لاحقة.



وتحذر الأدبيات الطبية والجمعية الأمير لتنظير الجهاز الهضمي من خطورة ابتلاع الأجسام الحادة، إذ قد تتسبب الإبر والدبابيس في إصابات بالغة تشمل جروحاً، أو نزيفاً داخلياً، أو ثقوباً في جدار المعدة والأمعاء، مما قد يؤدي بدوره إلى التهابات خطيرة داخل البطن.

وعادةً ما يتم تقييم هذه الحالات لتحديد موقع الجسم الحاد وحجمه وما إذا ألحق ضرراً بالأنسجة، لتحديد الطريقة المثلى للتعامل معه، سواء عبر التنظير أو بالتدخل الجراحي الفوري.