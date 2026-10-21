هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج

أفادت نتائج تجربة سريرية حديثة، يُطلَق عليها اسم "إيفيتا" ونُشرت في دورية "CANCER" التابعة للجمعية الأميركية للسرطان، بأنّ تناول مكمّلات فيتامين "سي" قد يحمل منافع صحية مشجّعة للوقاية من تفاقم بعض الاضطرابات الدموية وتطورها نحو سرطان الدم.وأُجريت الدراسة على 109 مرضى يعانون من اضطرابات دموية سابقة للسرطان أو حالات نقوية منخفضة الخطورة، مثل متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) ونقص الكريات ذي الأصل النسيلي غير محدد الدلالة (CCUS)، وهي حالات قد تتطور لدى بعض المرضى إلى ابيضاض الدم النقوي الحاد.وأظهرت المتابعة السريرية أنّ المرضى الذين تناولوا مكملات الفيتامين لمدّة 12 شهراً شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في الأحداث الضارة مقارنةً بالمجموعة الأخرى، إلى جانب تغيّرات إيجابية في مستويات السيتوكينات، وهي بروتينات تلعب دوراً في تنظيم الاستجابة المناعية وتخفيف الالتهابات. كما أشار تحليل استكشافي بعد متابعة استمرت نحو ثلاث سنوات إلى احتمال أعلى للبقاء على قيد الحياة بين متناولي الفيتامين.ويرجع العلماء هذا الاهتمام البيولوجي إلى دور فيتامين "سي" في تنشيط إنزيم "TET2"، والذي يسهم في تنظيم التعبير الجيني والحفاظ على النمو الطبيعي لخلايا الدم، لا سيما أنّ التجربة كشفت في بدايتها أنّ أكثر من نصف المشاركين كان لديهم نقص في هذا الفيتامين قبل تعديله بالمكمّلات.وعلى الرغم من هذه المؤشرات المشجعة، شدد الباحثون على أنّ النتائج لا تزال أولية ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الفيتامين وتحسّن البقاء على قيد الحياة، كما لم يُظهر الفيتامين تأثيراً كبيراً على معدل تكاثر الخلايا غير الطبيعية. وبناءً عليه، أكد الفريق الطبي أنّ البيانات الحالية لا تكفي للتوصية بالفيتامين كعلاج معتمد للوقاية من السرطان أو إبطاء تطوره، مشيرين إلى الحاجة لتجارب سريرية أكبر وأوسع لتقييم الفوائد والمخاطر بدقة.