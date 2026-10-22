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فيروس حيواني يُصيب إنسانًا للمرة الأولى... وفاة مريض في فرنسا تثير التساؤلات

صحة وتغذية
2026-10-22 | 13:33
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فيروس حيواني يُصيب إنسانًا للمرة الأولى... وفاة مريض في فرنسا تثير التساؤلات
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فيروس حيواني يُصيب إنسانًا للمرة الأولى... وفاة مريض في فرنسا تثير التساؤلات

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفيروس "شاموندا" (Shamonda)، الذي يصيب الماشية بصورة أساسية، لدى مريض في مدينة ليون توفي مطلع تشرين الأول الجاري، في حالة استثنائية أثارت تساؤلات بشأن إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

وأوضحت السلطات أنّ المريض كان يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة، ويتلقّى العلاج من مرض خطير في أحد مستشفيات المدينة، مؤكدةً أنّه لم يُحدَّد حتى الآن أي خطر على الصحة العامة.

فيروس ينتقل عبر الحشرات

ينتمي فيروس "شاموندا" إلى مجموعة من الفيروسات التي تنتقل بين الحيوانات بواسطة حشرات صغيرة ماصّة للدم، ولا سيما حشرات "كوليكويدس" (Culicoides).

وكان الفيروس معروفًا بإصابته الحيوانات، خصوصًا الأبقار، مع رصد إصابات لدى أنواع أخرى من الماشية.

وتشير الفرضيات الأولية إلى احتمال انتقال العدوى إلى المريض عبر لدغة حشرة ناقلة للفيروس في شرق فرنسا، إلا أنّ طريقة انتقاله لم تُحسم بعد.

هل تسبّب الفيروس بالوفاة؟

رجّحت السلطات الصحية الفرنسية وجود صلة محتملة بين العدوى والمضاعفات العصبية التي ظهرت لدى المريض قبل وفاته، لكنّها لم تؤكّد أنّ الفيروس كان السبب المباشر للوفاة.

ولا تزال التحقيقات السريرية والمخبرية والوبائية مستمرة لتحديد دور الفيروس في تدهور الحالة الصحية للمريض، والكشف عن ظروف انتقال العدوى إليه.

ما أعراض الفيروس لدى الحيوانات؟

قد تسبّب العدوى لدى الأبقار أعراضًا تشمل الحمى والخمول والإسهال، إلى جانب تراجع إنتاج الحليب لدى الأبقار الحلوب.

كما تنتمي هذه المجموعة الفيروسية إلى مسبّبات مرضية قد ترتبط باضطرابات تناسلية لدى بعض الحيوانات، بحسب نوع الفيروس وظروف الإصابة.

ويعود اكتشاف فيروس "شاموندا" إلى ستينيات القرن الماضي في نيجيريا، قبل رصده لاحقًا في مناطق أخرى من العالم.

ومع تسجيل هذه الإصابة البشرية الاستثنائية، تواصل الجهات المختصة دراسة الفيروس وطرق انتقاله، وسط تأكيد السلطات الفرنسية عدم وجود مؤشرات حاليًا إلى تهديد واسع للصحة العامة.

المصدر

صحة وتغذية

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