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تشرب الشاي يومياً؟ انتبه إلى حرارته… فقد تتحوّل فوائده لقلبك إلى مخاطر!

صحة وتغذية
2026-10-22 | 15:20
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تشرب الشاي يومياً؟ انتبه إلى حرارته… فقد تتحوّل فوائده لقلبك إلى مخاطر!
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تشرب الشاي يومياً؟ انتبه إلى حرارته… فقد تتحوّل فوائده لقلبك إلى مخاطر!

كشفت دراسة حديثة أنّ طريقة تحضير الشاي ودرجة حرارته قد تؤثران في صحة القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة أكثر من 485 ألف شخص بالغ في الصين، تراوحت أعمارهم بين 30 و79 عاماً، وتابعت حالتهم الصحية لنحو تسع سنوات، سُجّلت خلالها أكثر من 14,800 إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهرت النتائج أنّ شرب الشاي ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنحو 11 في المئة، مقارنةً بتناوله بوتيرة أقل.

كما ارتبط تناول الشاي متوسط التركيز بانخفاض المخاطر، فيما أظهر الشاي الأسود ارتباطاً أكثر اتساقاً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنةً بالشاي الأخضر.

في المقابل، ارتبط تناول الشاي شديد السخونة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة 16 في المئة، مقارنةً بالأشخاص الذين لا يشربون الشاي بانتظام.

وأوضح الباحثون أنّ هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إذ اعتمدت الدراسة جزئياً على إفادات المشاركين بشأن عاداتهم اليومية.

ويحتوي الشاي على مركّبات طبيعية تُعرف باسم "البوليفينولات"، تتميّز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد تساهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وينصح الخبراء بشرب الشاي من دون سكر، وتركه يبرد إلى درجة حرارة مناسبة، لتجنّب حروق الفم والحلق، خصوصاً أنّ الاستهلاك المتكرر للمشروبات شديدة السخونة ارتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويشدّد الخبراء على أهمية الاعتدال في استهلاك الكافيين، مؤكدين أنّ الشاي قد يشكّل جزءاً من نمط حياة صحي، لكنه لا يُغني عن ممارسة النشاط البدني، والامتناع عن التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن.

المصدر

صحة وتغذية

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