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عادات غير متوقعة تزيد خطر الخرف: كيف تؤثر القيلولة والنوم المفاجئ على الدماغ؟

صحة وتغذية
2026-10-23 | 11:40
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عادات غير متوقعة تزيد خطر الخرف: كيف تؤثر القيلولة والنوم المفاجئ على الدماغ؟
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عادات غير متوقعة تزيد خطر الخرف: كيف تؤثر القيلولة والنوم المفاجئ على الدماغ؟

أظهرت دراسة علمية نُشرت في مجلة "The Journal of Gerontology: Medical Sciences" أنّ أخذ قيلولة متكررة خلال النهار بين كبار السن يرتبط باحتمال ارتفاع خطر الإصابة بمرض الخرف.

وقد تابع باحثون من كلّيّة جونز هوبكينز بلومبرغ للصحة العامة نحو 1000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً وما فوق، ممَّن لم تظهر عليهم أي مؤشرات لمشكلات في الذاكرة أو التفكير عند انطلاق الدراسة في عام 2013. وبعد مرور عقد كامل، خلص الباحثون إلى أنّ عادات الراحة اليومية، بما في ذلك معدّل القيلولة ومدّتها وما إذا كان النوم يحدث بشكل غير مقصود، تؤثّر على صحة الدماغ على المدى الطويل.

وسجّل المشاركون الذين اعتادوا أخذ قيلولة متكررة في معظم الأيام أو كل يوم زيادة بنسبة 48 في المئة في خطر الإصابة بالخرف مقارنةً بمَن نادراً ما يأخذون قيلولة أو لا يفعلون ذلك نهائياً. وتبيّن أيضاً أنّ القيلولة غير المقصودة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 39 في المئة، بينما ارتبطت القيلولة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة أو أقل بزيادة خطر الإصابة بنسبة 40 في المئة حتى بعد استبعاد العوامل الصحية الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أنّ تغير عادات النوم النهاري قد يكون علامة تحذيرية مبكرة لتغيرات خفية تحدث في الدماغ قبل سنوات من التشخيص الرسمي. وأوضح مؤلّفو الدراسة، الدكتور آدم سبيرا والدكتورة كينينغ جيانغ، أنّ تحليل عادات النوم النهاري يمنح رؤية أوضح وأشمل حول الصحة العامة مقارنة بالاعتماد على تقييم جودة النوم الليلي وحدها. 

ورغم أنّ الدراسة ذات طبيعة رصدية ولا تثبت قطعاً أن القيلولة تسبّب الخرف بذاتها، إلا أنّ الباحثين يوصون بأهمية مراقبة أنماط النوم النهاري لدى كبار السن، لا سيما عندما تصبح متكررة أو غير مقصودة.
 

صحة وتغذية

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الخرف:

القيلولة

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الدماغ؟

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