لقاح واعد ضد سرطان الجلد… نتائج تُظهر انخفاض خطر عودة المرض بنسبة 42%

أظهرت نتائج سريرية واعدة أنّ لقاحًا تجريبيًا شخصيًا، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، قد يُساهم في خفض خطر عودة سرطان الجلد من نوع الميلانوما أو الوفاة بنسبة 42%، عند استخدامه إلى جانب العلاج المناعي "كيترودا" (Keytruda)، مقارنةً باستخدام العقار وحده.



ويُعرف اللقاح باسم إنتيسميران أوتوجين (Intismeran autogene)، وتعمل شركتا موديرنا وميرك على تطويره. ويعتمد على تقنية mRNA المستخدمة في بعض لقاحات كوفيد-19، لكنّه يهدف إلى تحفيز الجهاز المناعي على التعرّف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها، بدلًا من مكافحة الفيروسات.



ويتميّز اللقاح بإمكانية تصميمه خصيصًا لكل مريض، استنادًا إلى الخصائص الجينية للورم المستأصل جراحيًا، بهدف توجيه الاستجابة المناعية نحو الخلايا السرطانية التي قد تبقى في الجسم بعد الجراحة.



وشملت التجربة السريرية، التي وصلت إلى مرحلتها الثالثة، 1137 مريضًا خضعوا لجراحة لاستئصال أورام الميلانوما بالكامل. وتلقّى المشاركون عقار "كيترودا"، إلى جانب اللقاح التجريبي أو علاج وهمي.



وبعد متابعة استمرت بمتوسط 24.6 شهرًا، أظهرت النتائج انخفاض خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 42% لدى المجموعة التي تلقّت العلاج المركّب. كما بلغت نسبة المرضى الذين بقوا على قيد الحياة من دون عودة السرطان بعد عامين 82.2%، مقارنةً بـ70% لدى المجموعة التي تلقّت "كيترودا" وحده. كذلك، انخفض خطر انتشار السرطان إلى أعضاء بعيدة أو الوفاة بنسبة 38%.



ورغم هذه النتائج المشجّعة، شدّد الباحثون على ضرورة مواصلة متابعة المرضى لتحديد تأثير العلاج في معدلات البقاء الإجمالية على المدى الطويل، إذ لم تتوافر بعد بيانات نهائية بشأنها.



وفي ضوء هذا التقدّم، بدأت الشركتان التواصل مع الجهات التنظيمية تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة، فيما تتواصل التجارب لاختبار التقنية في أنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الرئة والكلى والبنكرياس.



ويُعدّ هذا التطوّر خطوة مهمّة نحو مستقبل العلاجات المناعية المصمّمة خصيصًا لكل مريض، إلّا أنّ اللقاح لا يزال تجريبيًا ولم يحصل بعد على الموافقة للاستخدام الواسع، كما أنّ فعاليته في أنواع السرطان الأخرى لم تُثبت بعد.