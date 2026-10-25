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الجلوس والوقوف طويلاً… كيف تعالج دوالي الساقَين قبل تفاقمها؟

صحة وتغذية
2026-10-25 | 05:22
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الجلوس والوقوف طويلاً… كيف تعالج دوالي الساقَين قبل تفاقمها؟
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الجلوس والوقوف طويلاً… كيف تعالج دوالي الساقَين قبل تفاقمها؟

تُعَدّ دوالي الساقين من الحالات الشائعة التي تصيب ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من الأشخاص حول العالم، وتنتج عن تضخّم الأوردة الواقعة تحت سطح الجلد مباشرةً، لتظهر بشكل بارز وملتوٍ باللون الأزرق غالبًا.

ولا تتوقّف الأعراض عند المظهر الخارجي فقط، بل قد يرافقها ألم واحمرار وشعور بالحكة أو الحرقان.

ويحذّر الخبراء من أن الحالات المتقدمة قد تقود إلى مضاعفات أشد خطورة مثل النزيف أو القرح أو الجلطات الدموية.

أمّا عن الفئات الأكثر عرضةً لهذه الحالة، فيرتقع خطر الإصابة مع التقدم في العمر، وتعتبر النساء أكثر تأثرًا بها نتيجة التغيرات الهرمونية خلال البلوغ أو انقطاع الطمث، إضافةً إلى تأثير العلاجات الهرمونية والحمل المتكرر.

كما يشكل الوزن الزائد عامل ضغط إضافي على أوردة الساقين، مما يضعف الصمامات المسؤولة عن دفع الدم نحو القلب ويؤدي إلى تجمعه وتضخم الأوردة. 

وتكتمل عوامل الخطر مع نمط الحياة الذي يتطلب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، إلى جانب التاريخ العائلي والجينات التي تؤثر في قوة جدران الأوردة، فضلاً عن الإصابات السابقة بالجلطات أو العيوب الخلقية في الصمامات.

ورغم صعوبة الوقاية التامة في بعض الحالات، فإنّ اتباع بعض العادات اليومية قد يقلل من الخطر ويحد من تفاقم الأعراض. 

وتشمل هذه التدابير ممارسة الرياضة كالمشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا لسبعة أيام أو خمسة أيام أسبوعيًا بحسب القدرة الصحية، وتجنب البقاء على وضعية واحدة لفترات طويلة أثناء العمل.

كذلك يسهم الحفاظ على وزن مناسب في تخفيف الضغط الوريدي، بينما يساعد رفع الساقين فوق مستوى القلب أثناء الراحة لمدة تتراوح بين 5 و15 دقيقة في تقليل التورم. 

كما يُنصح باستشارة الطبيب حول استخدام الجوارب الضاغطة التي تدعم تدفق الدم، إلى جانب الإقلاع عن التدخين لحماية صحة الأوعية الدموية.


ويشدّد الاختصاصيون على أهمية إجراء فحص طبي وشعاعي بالموجات فوق الصوتية عند ظهور الأعراض، للتشخيص المبكر وتحديد العلاج المناسب، كتقنيات الاستئصال الحراري بالليزر أو الترددات الراديوية لإغلاق الوريد المصاب.
 

صحة وتغذية

الجلوس

الوقوف طويلاً

دوالي الساقَين

شرايين الرجل

فاريز.

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