أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخضراوات الورقية تطيل العمر... ما هي أفضل طرق لحفظها في الثلّاجة؟

صحة وتغذية
2026-10-25 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخضراوات الورقية تطيل العمر... ما هي أفضل طرق لحفظها في الثلّاجة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الخضراوات الورقية تطيل العمر... ما هي أفضل طرق لحفظها في الثلّاجة؟

تتصدّر الخضراوات الورقية كالسبانخ و"الكيل" قائمة أطعمة الموسم، حيث تدخل في تحضير مختلف الأطباق الدافئة. ولا تقتصر أهميتها على قيمتها الغذائية، بل تمتد لتكون خط دفاع رئيسي لحماية الجسم من أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية.

وأكدت أبحاث حديثة أن تناول 3 حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه يومياً يرتبط مباشرةً بإنخفاض معدلات الوفيات والوقاية من الأمراض المزمنة. وللحفاظ على قيمتها ومنع تلفها، ينصح الخبراء باستخدام أكياس وحافظات مخصصة للتحكم بالرطوبة، مما يضمن طراوتها ويقلل الهدر الغذائي.

وتشمل أبرز خصائص أدوات التخزين الموصى بها لحفظ الخضراوات الورقية:

- أكياس السيليكون المرنة القابلة لإعادة الاستخدام: أكياس متينة تتسع لرؤوس الخس الكاملة، ويمكن ضغطها لتوفير المساحة داخل الثلاجة، وتتميز بكونها سهلة التنظيف وآمنة للغسل في غسالة الصحون.

- حقائب التجميد والطهي المزدوجة: أكياس سيليكون مقاومة للحرارة العالية، تتيح نقل الخضراوات مباشرةً من الفريزر إلى الفرن أو الميكروويف، وتأتي بقفل محكم لمنع التسرب وحماية الأطعمة من حروق التجميد.

- حافظات التهوئة المزدوجة: علب مجهزة بسلة داخلية مصفاة وغطاء مزود بفتحات تهوية لتعزيز حركة الهواء، مما يسمح بفصل أنواع متعددة من الخضار في علبة واحدة وإطالة فترة طراوتها.

- الأكياس الممتصة لغاز الإيثيلين: أكياس تعتمد على تقنية خفض غاز "الإيثيلين" الطبيعي الذي يسرّع نضج وتلف الخضار والفاكهة، ويمكن إعادة استخدام الكيس الواحد عدة مرات.

- الأكياس المبطنة للتحكم في الرطوبة: أكياس مبطنة بشرائح رقائق معدنية غلافها الخارجي يحافظ على مستويات الرطوبة المثالية، مما يضمن بقاء الخضراوات الورقية مقرمشة وطازجة.

- حافظات التخزين الرأسي للأعشاب والورقيات: تصاميم رأسية تناسب الخضراوات التي تتطلب وضع جذورها في الماء مثل السبانخ، حيث يكفي إضافة كمية قليلة من الماء في القاع للحفاظ على نضارتها.

- المجموعات الموديلار المدمجة بفلتر: حافظات تأتي بأحجام متعددة مع قواعد مرفوعة وفلاتر تهوية مدمجة لتدوير الهواء، وتتميز بإمكانية رصّها فوق بعضها لتوفير مساحة الثلاجة.

- قوالب التجميد المقسّمة مع حواف مدعمة: قوالب سيليكون مثالية لتجميد الخضراوات المطبوخة وتقسيم الوجبات بدقة بفضل خطوط القياس المدمجة، وتمنع الانسكاب أثناء النقل للفريزر.

- الحافظات الزجاجية المقسّاة: علب مصنوعة من الزجاج المقاوم للروائح والبقع مع أغطية محكمة الإغلاق لحفظ الورقيات النيئة والمطبوخة، وهي آمنة للاستخدام في غسالة الصحون.
 
 

صحة وتغذية

الخضراوات الورقية

إطالة العمر

طرق حفظ الخضار في الثلّاجة

تغذية.

LBCI التالي
طردت الوجبات السريعة من حياتها: قصّة امرأة تعهّدت أن تأكل ما تزرعه بيدها
الجلوس والوقوف طويلاً… كيف تعالج دوالي الساقَين قبل تفاقمها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-09-10

دراسة جديدة غير متوقعة: هل يُفضل الجيل الجديد قراءة الكتب الورقية؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-31

9 عادات تحدّد مصيرك: خطوات يومية بسيطة تساهم في إطالة العمر

LBCI
منوعات
2026-10-12

سلحفاة عمرها 194 عاماً قد تحمل سرّ إطالة عمر الإنسان!

LBCI
خبر عاجل
2026-08-31

بري: الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان ومسؤولية حفظه والدفاع عنه الى جانب أهله واعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:55

طردت الوجبات السريعة من حياتها: قصّة امرأة تعهّدت أن تأكل ما تزرعه بيدها

LBCI
صحة وتغذية
05:22

الجلوس والوقوف طويلاً… كيف تعالج دوالي الساقَين قبل تفاقمها؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-23

مراقبة الطيور تُعيد تنشيط الدماغ… هواية بسيطة قد تُبطئ الشيخوخة وتحمي الذاكرة

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-23

عادات غير متوقعة تزيد خطر الخرف: كيف تؤثر القيلولة والنوم المفاجئ على الدماغ؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-24

مريض في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لوحدتي دم فئة O+ للتبرع: 03136736

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-02

قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع

LBCI
عالم الطبخ
2026-10-20

Beef Brochettes على طريقة الشيف فادي زغيب... إليكم خطوات التحضير (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
09:17

ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

LBCI
أخبار دولية
08:46

تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة

LBCI
أخبار دولية
06:17

إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها

LBCI
أخبار دولية
04:04

عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!

LBCI
أخبار دولية
12:47

الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More