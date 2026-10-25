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الخضراوات الورقية تطيل العمر... ما هي أفضل طرق لحفظها في الثلّاجة؟
صحة وتغذية
2026-10-25 | 06:23
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الخضراوات الورقية تطيل العمر... ما هي أفضل طرق لحفظها في الثلّاجة؟
تتصدّر الخضراوات الورقية كالسبانخ و"الكيل" قائمة أطعمة الموسم، حيث تدخل في تحضير مختلف الأطباق الدافئة. ولا تقتصر أهميتها على قيمتها الغذائية، بل تمتد لتكون خط دفاع رئيسي لحماية الجسم من أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية.
وأكدت أبحاث حديثة أن تناول 3 حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه يومياً يرتبط مباشرةً بإنخفاض معدلات الوفيات والوقاية من الأمراض المزمنة. وللحفاظ على قيمتها ومنع تلفها، ينصح الخبراء باستخدام أكياس وحافظات مخصصة للتحكم بالرطوبة، مما يضمن طراوتها ويقلل الهدر الغذائي.
وتشمل أبرز خصائص أدوات التخزين الموصى بها لحفظ الخضراوات الورقية:
-
أكياس السيليكون المرنة القابلة لإعادة الاستخدام: أكياس متينة تتسع لرؤوس الخس الكاملة، ويمكن ضغطها لتوفير المساحة داخل الثلاجة، وتتميز بكونها سهلة التنظيف وآمنة للغسل في غسالة الصحون.
-
حقائب التجميد والطهي المزدوجة: أكياس سيليكون مقاومة للحرارة العالية، تتيح نقل الخضراوات مباشرةً من الفريزر إلى الفرن أو الميكروويف، وتأتي بقفل محكم لمنع التسرب وحماية الأطعمة من حروق التجميد.
-
حافظات التهوئة المزدوجة: علب مجهزة بسلة داخلية مصفاة وغطاء مزود بفتحات تهوية لتعزيز حركة الهواء، مما يسمح بفصل أنواع متعددة من الخضار في علبة واحدة وإطالة فترة طراوتها.
-
الأكياس الممتصة لغاز الإيثيلين: أكياس تعتمد على تقنية خفض غاز "الإيثيلين" الطبيعي الذي يسرّع نضج وتلف الخضار والفاكهة، ويمكن إعادة استخدام الكيس الواحد عدة مرات.
-
الأكياس المبطنة للتحكم في الرطوبة: أكياس مبطنة بشرائح رقائق معدنية غلافها الخارجي يحافظ على مستويات الرطوبة المثالية، مما يضمن بقاء الخضراوات الورقية مقرمشة وطازجة.
-
حافظات التخزين الرأسي للأعشاب والورقيات: تصاميم رأسية تناسب الخضراوات التي تتطلب وضع جذورها في الماء مثل السبانخ، حيث يكفي إضافة كمية قليلة من الماء في القاع للحفاظ على نضارتها.
-
المجموعات الموديلار المدمجة بفلتر: حافظات تأتي بأحجام متعددة مع قواعد مرفوعة وفلاتر تهوية مدمجة لتدوير الهواء، وتتميز بإمكانية رصّها فوق بعضها لتوفير مساحة الثلاجة.
-
قوالب التجميد المقسّمة مع حواف مدعمة: قوالب سيليكون مثالية لتجميد الخضراوات المطبوخة وتقسيم الوجبات بدقة بفضل خطوط القياس المدمجة، وتمنع الانسكاب أثناء النقل للفريزر.
-
الحافظات الزجاجية المقسّاة: علب مصنوعة من الزجاج المقاوم للروائح والبقع مع أغطية محكمة الإغلاق لحفظ الورقيات النيئة والمطبوخة، وهي آمنة للاستخدام في غسالة الصحون.
المصدر
صحة وتغذية
الخضراوات الورقية
إطالة العمر
طرق حفظ الخضار في الثلّاجة
تغذية.
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