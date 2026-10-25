اختراق في علاج سرطان البروستاتا… اختبار جيني يحدّد المرضى الأكثر استفادة من العلاج ويقلّص خطر الوفاة

كشفت دراسة جديدة عن إمكانية تحسين علاج آلاف الرجال المصابين بسرطان البروستاتا عالي الخطورة، من خلال اختبار جيني يساعد الأطباء على تحديد المرضى الأكثر حاجة إلى علاجات مكثفة. وأظهرت نتائج أبحاث سابقة أنّ إضافة دواء "أبيراتيرون" (Abiraterone)، الذي يحدّ من إنتاج هرمون التستوستيرون، إلى العلاج التقليدي قد تقلّص خطر الوفاة بسبب المرض إلى النصف. ويُستخدم الدواء ضمن النظام الصحي البريطاني، إلّا أنّ تحديد المرضى الأكثر استفادة منه ظلّ تحديًا، نظرًا إلى آثاره الجانبية المحتملة، ومنها التعب وتلف الكبد والتهابات المسالك البولية.



ووفقًا لباحثين من جامعة كوليدج لندن، قد يساعد اختبار "ديكايْفر" (Decipher) الجيني في تحديد المرضى الذين يُرجّح أن يستفيدوا من العلاج الإضافي. ويحلّل الاختبار نشاط 22 جينًا داخل أنسجة الورم لتقدير مدى عدوانية السرطان واحتمالات انتشاره أو عودته بعد العلاج، اعتمادًا على عينات مأخوذة مسبقًا خلال الخزعة أو جراحة البروستاتا، من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. وشملت الدراسة، التي عُرضت نتائجها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي في مدريد، بيانات أكثر من 30 ألف رجل، وأظهرت أنّ كل ارتفاع بمقدار 0.1 نقطة في نتيجة الاختبار ارتبط بزيادة خطر انتشار السرطان إلى أعضاء بعيدة بنسبة 49 بالمئة، وارتفاع خطر الوفاة بسببه بنسبة 38 بالمئة.



ويرى الباحثون أن الاختبار قد يمهّد الطريق أمام علاج أكثر تخصيصًا، بحيث يحصل المرضى الذين تظهر لديهم مؤشرات جينية مرتفعة الخطورة على علاجات مكثفة، فيما يمكن تجنيب بعض المرضى ذوي النتائج المنخفضة الآثار الجانبية لعلاجات قد لا يحتاجون إليها. ومع ذلك، شدّد الفريق البحثي على ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل اعتماد الاختبار بشكل روتيني لتوجيه القرارات العلاجية، مؤكدًا أنّ تحديد المرضى الأكثر استفادة من العلاج قد يسهم في تحسين فرص النجاة والحفاظ على جودة حياتهم.