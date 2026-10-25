الخزعة السائلة وفحوصات الطفرات الجينية… أدوات جديدة لتوجيه علاج سرطان الثدي المتقدّم

يمكن لفحص دم بسيط أن يساعد الأطباء على متابعة التغيّرات التي تطرأ على سرطان الثدي مع مرور الوقت، والكشف عن طفرات جينية قد تتيح خيارات علاجية إضافية، وفق ما أوضحته الدكتورة فيديريكا غاتّي، اختصاصية الأورام في المعهد الوطني للأورام "ريجينا إلينا" في روما، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام لعام 2026 في مدريد.



وتُعرف هذه التقنية باسم الخزعة السائلة، وهي فحص دم يمكن تكراره لمراقبة تطوّر المرض والكشف عن الطفرات التي قد تظهر في الخلايا السرطانية. وتساعد النتائج الأطباء على تحديد العلاجات الأكثر ملاءمة، ولا سيما لدى المصابات بسرطان الثدي النقيلي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات والسلبي لمستقبلات HER2.



ومن بين الطفرات التي يمكن الكشف عنها طفرة ESR1، التي قد تشير إلى مقاومة الورم للعلاج الهرموني. إلا أن غاتّي شدّدت على أن ظهور هذه الطفرة لا يعني انعدام الخيارات العلاجية، مشيرةً إلى دواء «إلاسيسترانت» (Elacestrant)، المتاح في إيطاليا، والذي يعمل على تحلّل مستقبلات الإستروجين، وإلى نتائج واعدة لأدوية أخرى قيد الدراسة، من بينها "كاميزسترانت" (Camizestrant).



ودعت غاتّي المرضى إلى مناقشة نتائج الفحوصات الجينية مع أطبائهم، والاستفسار عن الطفرات المكتشفة، بما فيها PIK3CA وAKT وPTEN، إذ قد تساعد هذه المعلومات في تحديد علاجات موجّهة إضافية. ويمكن إعادة إجراء الفحوصات عند تقدّم المرض، إذا كان ذلك سيساعد في اختيار علاج مناسب. وبينما يستجيب بعض المرضى للعلاج الهرموني، قد يحتاج آخرون إلى خيارات مختلفة، مثل العلاج الكيميائي أو الأدوية المقترنة بالأجسام المضادة، ما يجعل تقييم النتائج الجينية جزءاً مهماً من اتخاذ القرارات العلاجية.