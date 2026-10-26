بصرك في خطر بسبب أخطاء يومية... و7 خطوات بسيطة لإنقاذه

في ظل الاعتماد المتزايد على الشاشات والتعرض للعوامل البيئية المختلفة، أصبحت العناية بصحة العين ضرورةً ملّحةً وليست مجرّد رفاهية. واستناداً إلى أحدث الدراسات والإرشادات الطبية، إليك 7 خطوات عملية للحفاظ على سلامة بصرك:



1- امنح عينيك قسطاً من الراحة الرقمية

يتسبب الاستخدام المتواصل للهواتف والحواسيب فيما يُعرف بـ "إجهاد العين الرقمي"، والذي يتجلّى في أعراض مزعجة كالجفاف، الحرقة، الصداع، وتشوش الرؤية الموقت.



وتشير دراسات سعودية حديثة نُشرت عامَي 2023 و2024 في دوريتَي Cureus وPeerJ إلى أن معدلات الإصابة بهذه الأعراض بين طلبة الجامعات تتراوح بين 72 بالمئة و76.1 بالمئة.



ويكمن الحل بتطبيق قاعدة "20-20-20"، أي النظر كل 20 دقيقة إلى مسافة 20 قدماً لمدة 20 ثانية، إلى جانب زيادة معدل الرمش وضبط إضاءة الشاشات.



2- احمِ عينيك من أشعة الشمس بوعي

في المناطق ذات الأجواء الحارة والمشمسة أغلب العام، لا تقتصر النظارات الشمسية على كونها أكسسواراً جمالياً، بل هي درع واقٍ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالقرنية والعدسة.

ويشدّد الأطباء على أهمية استخدام نظارات تحجب الأشعة بنسبة 100 بالمئة أو تحمل تصنيف (UV400)، مؤكدين أن لون العدسة الداكن وحده لا يضمن كفاءة الحماية.



3- غذاء متوازن لدعم شبكية العين

ينعكس الطعام مباشرةً على صحة العينين، فالخضراوات الورقية، الفاكهة، الأسماك، الحبوب الكاملة، وزيت الزيتون تغذي الشبكية بمضادات الأكسدة الهامة.



وأظهرت مراجعات علمية حديثة ارتباط الالتزام بالنمط الغذائي المتوسطي بخفض مخاطر تطور "التنكس البقعي المرتبط بالعمر"، بوصفه عاملاً مساعداً وقائياً.



4- الحركة النشطة تفيد بصرك أيضاً

يتجاوز تأثير الرياضة والمشي تحسين صحة القلب والوزن، إذ تشير الأبحاث إلى أن النشاط البدني يسهم في خفض ضغط العين، تحسين الدورة الدموية، وتقليل الإجهاد التأكسدي.

وتكتسب هذه العادة أهمية مضاعفة لمرضى السكري، نظراً إلى أنّ ارتفاع السكر المزمن يضرّ بالأوعية الدقيقة في الشبكية.



5- احرص على جودة نومك

يرتبط النوم المنتظم بصحة العين وعلاقتها المتبادلة بجفاف العين، إذ تمنح ساعات النوم الكافية العين وقتاً كافياً للتعافي والراحة، فضلاً عن تقليل ساعات التعرض للإجهاد الشاشي ليلاً.



6- ابتعد عن الدخان والبيئات الجافة

يتجاوز ضرر التدخين الجهاز التنفسي ليطال صحة العيون بشكل مباشر، حيث تؤكد الأدلة العلمية ارتباطه الوثيق بأمراض مثل "الماء الأبيض" والتنكس البقعي. كما أن الدخان وهواء التكييف المستمر يزيدان من حدة جفاف وتهيج العينين.



7- لا تنتظر ظهور الأعراض لتفحص عينيك

تتسلل بعض أخطر أمراض العين بصمت ودون ألم مسبق، مثل "اعتلال الشبكية السكري". من هنا تأتي أهمية الفحوص الدورية المبكرة، وخصوصاً لمرضى السكري.