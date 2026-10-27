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علاج سرطان الثدي قد يهدد صحة العظام… كيف يمكن الوقاية من الكسور؟

صحة وتغذية
2026-10-27 | 06:41
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علاج سرطان الثدي قد يهدد صحة العظام… كيف يمكن الوقاية من الكسور؟
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علاج سرطان الثدي قد يهدد صحة العظام… كيف يمكن الوقاية من الكسور؟

يُعدّ الحفاظ على صحة العظام جزءاً أساسياً من الرعاية المقدّمة للمصابات بسرطان الثدي اللواتي يخضعن للعلاج الهرموني، إذ يمكن لبعض الأدوية المستخدمة في هذا العلاج أن تسرّع فقدان الكتلة العظمية وتزيد خطر الكسور، رغم دورها في الحدّ من احتمال عودة المرض. وتبرز أهمية الكشف المبكر عن عوامل الخطر ووضع خطة وقائية منذ بداية العلاج، مع متابعة صحة العظام حتى بعد انتهاء العلاجات الأساسية.

وتختلف تأثيرات العلاج الهرموني على العظام بحسب نوع الدواء والحالة الهرمونية للمريضة. فمثبطات الأروماتاز، التي تُستخدم على نطاق واسع بعد انقطاع الطمث، قد تزيد فقدان العظام نتيجة خفض مستويات الإستروجين، كما يستدعي تثبيط وظيفة المبيض لدى المريضات الأصغر سناً مراقبة مماثلة. وتوصي الإرشادات الطبية بتقييم خطر الكسور وإجراء فحوص كثافة المعادن في العظام عند الحاجة، مع إعادة التقييم دورياً، ولا سيما لدى المريضات اللواتي لديهن عوامل خطر إضافية.

وتشمل الإجراءات الوقائية ضمان الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين "د"، إلى جانب ممارسة تمارين حمل الأوزان وتمارين المقاومة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من خطر السقوط. وتوصي الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري بتناول ما مجموعه 1000 إلى 1200 ملغ من الكالسيوم يومياً، وما لا يقل عن 800 إلى 1000 وحدة دولية من فيتامين "د"، مع اللجوء إلى المكملات عند عدم كفاية الكميات المتوافرة في النظام الغذائي. أما المريضات الأكثر عرضة للكسور، فقد يحتجن إلى أدوية مخصصة لحماية العظام، مثل البيسفوسفونات أو دينوسوماب، وفقاً لتقييم الطبيب والحالة الصحية لكل مريضة.

وأظهرت تجربة سريرية شملت 3420 مريضة بعد انقطاع الطمث، يتلقين مثبطات الأروماتاز لعلاج سرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبلات الهرمونات، أن دواء دينوسوماب بجرعة 60 ملغ تحت الجلد كل ستة أشهر خفّض خطر التعرض لأول كسر سريري بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالدواء الوهمي. وفي المقابل، قد تُستخدم البيسفوسفونات لدى بعض المريضات بعد انقطاع الطمث للمساعدة في الحد من خطر عودة السرطان، وفقاً للإرشادات العلاجية، فيما لا يُوصى بدينوسوماب لهذا الغرض تحديداً بسبب تضارب نتائج الدراسات.

وتشدد التوصيات على ضرورة مراعاة السلامة خلال العلاج، بما يشمل تصحيح نقص الكالسيوم قبل بدء دينوسوماب، ومراقبة مستوياته لدى المريضات المصابات بمرض كلوي مزمن متقدم، إلى جانب إجراء فحص للأسنان والاهتمام بصحة الفم. كما ينبغي التخطيط بعناية عند إيقاف الدواء، نظراً إلى احتمال حدوث كسور متعددة في الفقرات بعد التوقف عنه، ما قد يستدعي الانتقال إلى علاج آخر لحماية العظام. وتؤكد هذه المعطيات أهمية المتابعة المنتظمة والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لضمان استمرارية العلاج والحد من المضاعفات.
 

صحة وتغذية

سرطان

الثدي

العظام…

الوقاية

الكسور؟

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