هل معجون الأسنان علاج فعّال لحبّ الشباب؟ أطباء الجلد يحذّرون من مخاطره

لطالما انتشرت نصيحة استخدام معجون الأسنان للتخلّص من البثور، اعتقاداً بأنّ مكوّناته تساعد على تجفيفها وتقليص حجمها. لكن خبراء الجلدية يحذّرون من أنّ هذه الطريقة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد تهيّج البشرة والالتهابات، ما يجعل اللجوء إلى علاجات مخصّصة لحبّ الشباب خياراً أكثر أماناً.



وتوضح طبيبة الجلدية والأستاذة المشاركة في جامعة نوتنغهام، روزاليند سيمبسون، أنّ البثور تظهر عندما تنسدّ الغدد الدهنية وتلتهب، فيما يتطوّر حبّ الشباب نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها انسداد المسام وزيادة إفراز الدهون والتغيرات التي تطرأ على بكتيريا Cutibacterium acnes الموجودة طبيعياً على الجلد. ورغم أنّ بعض مكوّنات معجون الأسنان، مثل بيكربونات الصوديوم والكحول، قد تساعد على تجفيف البثور مؤقتاً، فإن مكوّنات أخرى، بينها المنثول وكبريتات لوريل الصوديوم، قد تسبّب تهيّج البشرة وتفاقم الالتهاب، فضلاً عن زيادة احتمال ظهور الندوب والتصبغات.



وبدلاً من معجون الأسنان، تنصح سيمبسون باستخدام اللصقات المخصّصة لحبّ الشباب المصنوعة من مادة الهيدروكولويد، والتي قد تساعد على تقليل حجم البثور والاحمرار والالتهاب. كما توصي بتجنّب عصر البثور أو العبث بها للحدّ من خطر الندوب، ووضع قطعة قماش دافئة على المنطقة المصابة، إلى جانب استخدام علاجات موضعية متاحة من دون وصفة طبية، مثل حمض الأزيليك.



وتشدّد الطبيبة على أنّ علاجات حبّ الشباب الموضعية تحتاج عادةً إلى نحو 12 أسبوعاً لإظهار أفضل آثارها المضادة للالتهاب، مؤكدةً أهمية الوقاية واعتماد روتين للعناية بالبشرة يتضمّن منتجات تساعد على تخفيف الالتهاب ومكافحة البكتيريا. وفي حال عدم الاستجابة للعناية البسيطة بالبشرة، تنصح بمراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.