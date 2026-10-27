سرّ إبطاء الشيخوخة قد يكون في أمعائك… بكتيريا معيّنة تكشف مفاجأة علمية

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة لافتة بين بكتيريا الأمعاء وسرعة تقدّم الجسم في العمر بيولوجيًا، بعدما وجد باحثون من جامعة هاواي في مانوا أنّ بعض أنواع البكتيريا ترتبط بشيخوخة أبطأ، في حين يرتبط بعضها الآخر بتسارعها.



وأظهرت نتائج الدراسة أنّ الاختلافات في تركيبة بكتيريا الأمعاء قد تفسّر نحو 15 في المئة من التباين في معدلات الشيخوخة البيولوجية بين المشاركين. وتختلف الشيخوخة البيولوجية عن العمر الزمني، إذ تعكس التغيّرات التي تطرأ على خلايا الجسم ووظائفه، بدلًا من الاكتفاء بعدد السنوات التي عاشها الإنسان.



وشملت الدراسة تحليل عينات من الدم والبراز لدى 123 شخصًا من فئات عمرية مختلفة، حيث رصد الباحثون ارتباطًا بين أنواع محدّدة من البكتيريا ومعدلات الشيخوخة. فقد ارتبطت بكتيريا Bifidobacterium adolescentis بشيخوخة بيولوجية أبطأ، بينما ارتبطت بكتيريا Succinivibrio dextrinosolvens بتسارعها.



وأوضح الباحثون أنّ ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، يتأثر بعوامل عدّة، أبرزها النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة المحيطة. وقد يفتح فهم هذه العلاقة الباب أمام تطوير استراتيجيات صحية أكثر تخصيصًا، تهدف إلى تعزيز الصحة مع التقدّم في العمر.



ورغم النتائج الواعدة، شدّد العلماء على أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين بكتيريا الأمعاء وإبطاء الشيخوخة أو تسريعها، بل تكشف عن ارتباط علمي يحتاج إلى مزيد من البحث.



وأكدوا ضرورة إجراء دراسات إضافية لمعرفة ما إذا كان تعديل تركيبة بكتيريا الأمعاء، من خلال التغذية أو غيرها من التدخلات، قادرًا بالفعل على التأثير في الشيخوخة البيولوجية وتحسين الصحة على المدى الطويل.