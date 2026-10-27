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ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف

صحة وتغذية
2026-10-27 | 12:24
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ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف
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ليس عدد الساعات ما يهدّد رقبتك… دراسة تكشف عادة مقلقة عند استخدام الهاتف

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ طريقة استخدام الهاتف الذكي قد تكون أكثر ارتباطًا بصحة الرقبة من عدد الساعات التي نقضيها أمام الشاشة، إذ أظهرت النتائج وجود علاقة بين الاستخدام الإشكالي للهواتف وتغيّرات في وضعية الرأس والرقبة، وتراجع القدرة على تحريكها لدى الشابات.

وشملت الدراسة 63 طالبة تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا، حيث قيّم الباحثون عادات استخدام الهواتف الذكية والسلوكيات المرتبطة بالإفراط في استعمالها، إلى جانب قياس وضعية الرأس والرقبة، ومدى حركتهما، وقدرة عضلات الرقبة على التحمّل.

وأظهرت النتائج أنّ المشاركات أمضين نحو ست ساعات يوميًا أمام الهواتف والشاشات، لكن المفاجأة كانت أنّ عدد ساعات الاستخدام لم يرتبط بشكل ملحوظ بمعظم مؤشرات صحة الرقبة.

في المقابل، تبيّن أنّ الشابات اللواتي سجّلن مستويات أعلى من الاستخدام الإشكالي للهاتف كنّ أكثر ميلًا إلى إبقاء رؤوسهن متقدّمة إلى الأمام أثناء الجلوس والوقوف، كما واجهن صعوبات وظيفية أكبر في الرقبة، وانخفاضًا في مدى حركتها، خصوصًا عند ثنيها أو تدويرها.

ويرجّح الباحثون أنّ تكرار وضعيات الرأس غير السليمة أثناء استخدام الهاتف قد يسهم في هذه التغيّرات. ومع ذلك، لم ترصد الدراسة ارتباطًا واضحًا بين الاستخدام الإشكالي وشدّة آلام الرقبة أو مستوى النشاط البدني أو قدرة عضلات الرقبة على التحمّل.

كما سجّلت الدراسة نتيجة غير متوقعة، تمثّلت في وجود ارتباط ضعيف بين زيادة مدة استخدام الهاتف وتحسّن قدرة عضلات الرقبة الأمامية على التحمّل، وهي نتيجة تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتفسيرها.

ورغم هذه النتائج، شدّد الباحثون على أنّ الارتباطات المكتشفة كانت ضعيفة، ولا تثبت أنّ الاستخدام الإشكالي للهاتف يسبّب مشكلات الرقبة بشكل مباشر، خصوصًا أنّ الدراسة شملت عددًا محدودًا من الشابات.

ودعوا إلى إجراء دراسات أوسع تشمل فئات عمرية مختلفة، لتحديد تأثير عادات استخدام الهواتف الذكية في صحة الرقبة، ومدى إمكانية الوقاية من المشكلات المرتبطة بها.

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