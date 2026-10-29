البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه

رغم شهرة البرتقال باعتباره أحد أبرز مصادر فيتامين "سي"، إذ توفّر الحبة المتوسطة منه نحو 91% من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين، تشير تقارير غذائية إلى وجود أطعمة أخرى قد تتفوّق عليه في محتواها من هذا العنصر الأساسي، الذي يؤدّي دورًا مهمًا في تكوين الكولاجين، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز امتصاص الحديد.



وتضمّ القائمة ستة أطعمة غنية بفيتامين "سي"، يمكن إدراجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من خصائصها الصحية.



1- الفلفل الأحمر الحلو:

يتصدّر القائمة بفضل محتواه المرتفع من فيتامين "سي"، إذ يوفّر كوب واحد منه، بعد تقطيعه، نحو 213 ملغ، أي ما يعادل 237% من القيمة اليومية الموصى بها، إلى جانب احتوائه على الكاروتينات وفيتامين "B6".



2- الجوافة:

توفّر الحبة الواحدة نحو 125 ملغ من فيتامين "سي"، فضلًا عن احتوائها على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء وتساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة.



3- كرنب بروكسل:

يحتوي الكوب الواحد منه على نحو 122 ملغ من فيتامين "سي"، ويُعدّ من الخضراوات الصليبية الغنية بمركّبات "الغلوكوزينولات"، التي تُدرس فوائدها المحتملة لصحة الخلايا.



4- الكيوي:

توفّر حبتان من الكيوي نحو 118 ملغ من فيتامين "سي"، إلى جانب الألياف التي تساعد على تحسين الهضم. كما أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط تناوله بتحسّن بعض مؤشرات المزاج والحيوية.



5- البابايا:

توفّر الحصة الواحدة منها نحو 96 ملغ من فيتامين "سي"، فضلًا عن احتوائها على مضادات الأكسدة وعدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.



6- الفراولة:

يحتوي الكوب الواحد منها على نحو 83 ملغ من فيتامين "سي"، إضافةً إلى مركّبات "البوليفينول" المضادة للأكسدة، التي قد تُسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.



ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأطعمة، ينصح خبراء التغذية بتنويع مصادر فيتامين «سي» وتناولها طازجة أو طهوها لفترات قصيرة، نظرًا إلى تأثّر هذا الفيتامين بالحرارة المرتفعة والتخزين لفترات طويلة.



ويمكن إدراج الكيوي أو الفراولة ضمن وجبة الإفطار، وإضافة الفلفل الأحمر إلى السلطات، أو تناول الجوافة كوجبة خفيفة خلال اليوم.