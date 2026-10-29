أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه
صحة وتغذية
2026-10-29 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البرتقال ليس الأغنى بفيتامين "سي"... 6 أطعمة قد تتفوّق عليه
رغم شهرة البرتقال باعتباره أحد أبرز مصادر فيتامين "سي"، إذ توفّر الحبة المتوسطة منه نحو 91% من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين، تشير تقارير غذائية إلى وجود أطعمة أخرى قد تتفوّق عليه في محتواها من هذا العنصر الأساسي، الذي يؤدّي دورًا مهمًا في تكوين الكولاجين، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز امتصاص الحديد.
وتضمّ القائمة ستة أطعمة غنية بفيتامين "سي"، يمكن إدراجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من خصائصها الصحية.
1- الفلفل الأحمر الحلو:
يتصدّر القائمة بفضل محتواه المرتفع من فيتامين "سي"، إذ يوفّر كوب واحد منه، بعد تقطيعه، نحو 213 ملغ، أي ما يعادل 237% من القيمة اليومية الموصى بها، إلى جانب احتوائه على الكاروتينات وفيتامين "B6".
2- الجوافة:
توفّر الحبة الواحدة نحو 125 ملغ من فيتامين "سي"، فضلًا عن احتوائها على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء وتساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة.
3- كرنب بروكسل:
يحتوي الكوب الواحد منه على نحو 122 ملغ من فيتامين "سي"، ويُعدّ من الخضراوات الصليبية الغنية بمركّبات "الغلوكوزينولات"، التي تُدرس فوائدها المحتملة لصحة الخلايا.
4- الكيوي:
توفّر حبتان من الكيوي نحو 118 ملغ من فيتامين "سي"، إلى جانب الألياف التي تساعد على تحسين الهضم. كما أشارت بعض الدراسات إلى ارتباط تناوله بتحسّن بعض مؤشرات المزاج والحيوية.
5- البابايا:
توفّر الحصة الواحدة منها نحو 96 ملغ من فيتامين "سي"، فضلًا عن احتوائها على مضادات الأكسدة وعدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.
6- الفراولة:
يحتوي الكوب الواحد منها على نحو 83 ملغ من فيتامين "سي"، إضافةً إلى مركّبات "البوليفينول" المضادة للأكسدة، التي قد تُسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأطعمة، ينصح خبراء التغذية بتنويع مصادر فيتامين «سي» وتناولها طازجة أو طهوها لفترات قصيرة، نظرًا إلى تأثّر هذا الفيتامين بالحرارة المرتفعة والتخزين لفترات طويلة.
ويمكن إدراج الكيوي أو الفراولة ضمن وجبة الإفطار، وإضافة الفلفل الأحمر إلى السلطات، أو تناول الجوافة كوجبة خفيفة خلال اليوم.
المصدر
صحة وتغذية
الأغنى
بفيتامين
"سي"...
أطعمة
تتفوّق
التالي
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-09-29
خدعة "عصير البرتقال الصحي"… كيف حوّلت الحروب شرب البرتقال لعادة صباحية؟
صحة وتغذية
2026-09-29
خدعة "عصير البرتقال الصحي"… كيف حوّلت الحروب شرب البرتقال لعادة صباحية؟
0
عالم الطبخ
2026-10-06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2026-10-06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
0
صحة وتغذية
2026-10-13
أطعمة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وأخرى تساعد في الحدّ منه... ماذا يقول الخبراء؟
صحة وتغذية
2026-10-13
أطعمة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وأخرى تساعد في الحدّ منه... ماذا يقول الخبراء؟
0
أخبار دولية
2026-10-16
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
أخبار دولية
2026-10-16
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:53
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
صحة وتغذية
08:53
التنفّس من الفم أثناء النوم... عادة قد تخفي اضطرابًا خطيرًا وتهدّد صحة القلب والأسنان
0
صحة وتغذية
05:59
ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟
صحة وتغذية
05:59
ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟
0
صحة وتغذية
10:57
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
صحة وتغذية
10:57
البيرة والمشروبات الروحية أم النبيذ؟ دراسة تكشف اختلاف مخاطر الوفاة بحسب نوع الكحول
0
صحة وتغذية
10:53
"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟
صحة وتغذية
10:53
"وجه الفيريتين"... هل هذه العلامات دلالة على انخفاض مخزون الحديد؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-04
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور وفي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-08-04
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور وفي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل
0
منوعات
2026-09-20
لغز 14 أيلول يُدخِل عائلة "غينيس": تاريخ واحد يتحكّم بمواليد عائلة أميركية منذ قرن!
منوعات
2026-09-20
لغز 14 أيلول يُدخِل عائلة "غينيس": تاريخ واحد يتحكّم بمواليد عائلة أميركية منذ قرن!
0
آخر الأخبار
2026-04-03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من لبنان تزامنا مع الصواريخ الإيرانية
آخر الأخبار
2026-04-03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من لبنان تزامنا مع الصواريخ الإيرانية
0
أخبار لبنان
09:00
وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية زارت سلام: مستمرون بدعم لبنان
أخبار لبنان
09:00
وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية زارت سلام: مستمرون بدعم لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
أخبار دولية
09:23
ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات
0
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
أخبار دولية
09:20
حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
أخبار لبنان
09:16
لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد
0
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
اقتصاد
09:12
وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها
0
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
أخبار لبنان
05:22
الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
2
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
3
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
أخبار لبنان
08:16
"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة
4
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
5
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
أمن وقضاء
08:23
ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام
6
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
7
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
8
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More