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ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟
صحة وتغذية
2026-10-29 | 05:59
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ألم في البطن قد ينذر بخطر على الحياة... متى تتحوّل حصوات المرارة إلى حالة طارئة؟
قد تبدو حصوات المرارة مشكلة صحية بسيطة، لكنها قد تتحوّل إلى حالة طبية طارئة تهدّد الحياة إذا تسبّبت بالتهاب حاد في المرارة، ما يستدعي التدخّل الطبي السريع لتجنّب مضاعفات خطيرة.
والمرارة عضو صغير يقع أسفل الكبد في الجانب الأيمن من البطن، وتتمثّل وظيفتها الأساسية في تخزين العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد، وإطلاقها للمساعدة في هضم الدهون.
ووفقًا لموقع "هيلث دايركت" (Healthdirect) الأسترالي، يُعدّ انسداد القناة المرارية بسبب الحصوات السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المرارة، إذ يؤدّي إلى تراكم العصارة الصفراوية داخلها وحدوث الالتهاب. وقد ينشأ الالتهاب أيضًا من دون وجود حصوات، خصوصًا لدى المرضى الذين يعانون من حالات صحية حرجة.
ما أبرز أعراض التهاب المرارة؟
تشمل الأعراض ألمًا حادًا ومستمرًا في الجزء العلوي من البطن، خصوصًا في الجهة اليمنى، وقد يمتدّ إلى الكتف الأيمن أو الظهر، إلى جانب الغثيان والتقيّؤ وفقدان الشهية وارتفاع درجة حرارة الجسم. وقد يظهر اليرقان، أي اصفرار الجلد وبياض العينين، لدى بعض المصابين.
كيف يُعالج التهاب المرارة؟
يستدعي التهاب المرارة الحاد عادةً العلاج في المستشفى، حيث قد تشمل الإجراءات الأولية الامتناع المؤقّت عن تناول الطعام والشراب، وإعطاء السوائل عبر الوريد، إلى جانب مسكّنات الألم والمضادات الحيوية عند الحاجة.
ويُعدّ استئصال المرارة العلاج الأساسي في معظم الحالات، وغالبًا ما يُجرى باستخدام المنظار، مع احتمال اللجوء إلى الجراحة المفتوحة في بعض الحالات المعقّدة.
ويؤكّد الأطباء أنّ معظم المرضى يستطيعون ممارسة حياتهم بصورة طبيعية بعد استئصال المرارة، إذ تستمرّ العصارة الصفراوية بالتدفّق مباشرةً من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة.
مضاعفات قد تهدّد الحياة
ويحذّر الأطباء من إهمال التهاب المرارة الحاد، إذ قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها تكوّن الخرّاجات، وموت أنسجة جدار المرارة أو انثقابه، وانتشار العدوى وصولًا إلى تعفّن الدم، وهي حالات قد تهدّد حياة المريض.
لذلك، يُنصح بطلب الرعاية الطبية العاجلة عند الشعور بألم شديد أو مستمر في الجزء العلوي من البطن، خصوصًا إذا ترافق مع الحمّى أو التقيّؤ أو اصفرار الجلد والعينين.
المصدر
صحة وتغذية
ألم في البطن
خطر على الحياة
حصوات المرارة
حالة طارئة.
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